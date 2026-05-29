„Вече мога да приема себе си“: Виктория Бекъм говори открито за възрастта си

П рез 2024 г. Виктория Бекъм отпразнува своя 50-и рожден ден. В интервю за The Times бившата членка на Spice Girls споделя за отношението си към времето и остаряването, което изглежда вече приема като свой най-добър приятел.

След като премина границата на петдесетте, Виктория Бекъм изглежда по-щастлива и свободна от всякога. В интервю, публикувано в сряда, 27 май, певицата, превърнала се в моден дизайнер, признава, че приема времето с голямо спокойствие и дори го смята за „привилегия“.

В документалната ѝ поредица от три епизода, излъчена в края на 2025 г., зрителите научиха колко силно съпругата на Дейвди Бекъм е страдала от чуждите оценки, но и от собственото си отношение към външния си вид. Още от създаването на Spice Girls през 1994 г. и през всички години на 2000-те, всяко нейно действие е било наблюдавано, коментирано и широко отразявано от медиите — постоянен натиск, който тя е преживявала много тежко.

Днес, на 52 години, всичко изглежда върви отлично за Пош Спайс. „Прекарах по-голямата част от живота си с усещането, че не съм достатъчно добра и че не харесвам външния си вид. Мисля, че най-хубавото в остаряването е, че вече приемам начина, по който изглеждам“, обобщава тя.