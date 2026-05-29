Бедствено положение в Петрич заради марокански скакалци

Ч астично бедствено положение обяви със заповед кметът на Петрич Димитър Бръчков заради мароканските скакалци.

Засегнатите площи са 1 500 декара. Те се намират в землищата на две села - Генерал Тодоров и Марикостиново.

Очаква се да бъде получен необходимият препарат за обработка на площите, като карантинният срок е 7 дни, посочват от общинската администрация.

Третирането се извършва от Община Петрич и при добри метеорологични условия ще започне в началото на следващата седмица.

Уведомяват се собствениците на животни и лицата, които отглеждат пчелни семейства, да имат предвид, че предстои обработка с препарат срещу марокански скакалци. По време на карантинния срок животните не трябва да бъдат пускани извън стопанствата, подчертават от Община Петрич.

Допълнително ще бъде публикувана информация за началото на процеса по обработка на терените - веднага след получаването на препарата!