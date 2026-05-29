Яжте ягоди само по това време: Tялото ще получи максимална енергия и ползи

Ягодите съдържат фибри и антиоксиданти, които водят до стабилно производство на енергия

29 май 2026, 17:24
Източник: iStock/Getty Images

Я годите не само могат да бъдат вкусни, но и да помогнат за поддържане на енергията и храносмилането. Важно е обаче да знаете кога е най-добре да ги ядете.

Кога е най-добре да се ядат ягоди?

Ягодите могат да се консумират през целия ден, но консумацията им в определени часове може да повиши енергията и да подобри храносмилането.

Сутринта

Списанието Nutrients твърди, че консумацията на ягоди сутрин може да помогне за повишаване на енергията и храносмилането. Ягодите са източник на антиоксиданти, микроелементи и диетични фибри (около 3 грама на чаша).

Консумацията на фибри сутрин задава тона за целия ден, тъй като фибрите са свързани с повишена чревна подвижност, намален запек и повишено чувство за ситост.

Между храненията

Изборът на ягоди за лека закуска не само може да ви помогне да избегнете нездравословните закуски, но и да ви помогне да поддържате енергийните си нива. Фруктозата и другите естествени захари в ягодите се усвояват бързо и се превръщат в енергия от тялото, осигурявайки потенциален тласък в средата на деня.

Комбинирайте с протеини и здравословни мазнини

Консумацията на ягоди с протеини или здравословни мазнини може да подобри храносмилането и да намали скоковете на кръвната захар, което води до стабилно производство на енергия.

Смята се, че комбинацията от ягодови фибри с протеини и мазнини забавя изпразването на стомаха, подобрява усвояването на хранителните вещества и ви помага да се чувствате сити и по-енергични за по-дълго време.

Какви са ползите от ягодите?

Фибрите намаляват колебанията в кръвната захар. Диетичните фибри омекотяват реакциите на кръвната захар, като помагат за предотвратяване на пикове и спадове. Това води до стабилни нива на кръвната захар, което от своя страна помага за поддържане на стабилни енергийни нива.

Източник на антиоксиданти. Витамин C, полифенолите и други антиоксиданти, открити в ягодите, могат да намалят умората. Антиоксидантите могат да бъдат особено полезни за поддържане на енергийните нива при хора с хроничен стрес или умора.

Подобрява чревния микробиом. Увеличаването на приема на ягоди може да доведе до благоприятни промени в състава на бактериите, които естествено живеят в червата ви. Ягодата може да намали възпалението на червата и да увеличи производството на късоверижни мастни киселини, които хранят полезните бактерии.

Увеличава изхожданията. Диетичните фибри в ягодите могат да помогнат за предотвратяване на запек и да подобрят консистенцията и честотата на изхожданията. Фибрите увеличават обема на изпражненията, а също така ги правят по-меки и по-лесни за изхождане.

Източник: rbc.ua    
