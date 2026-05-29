Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

С толичната полиция в Лондон преглежда видеозаписи, на които се вижда как Хелън Мирън е наричана „зла ционистка ку*ка“ заради подкрепата си за Израел. Служителите на реда разследват инцидента като възможно престъпление от омраза.

Видеото започна да се разпространява в социалните мрежи тази седмица, но е заснето през 2025 г. На кадрите се вижда как Хелън Мирън се разхожда по улица в лондонския квартал "Тауър Хил" със съпруга си – американския филмов режисьор Тейлър Хакфорд.

80-годишната актриса се усмихва, поздравява мъжа, който я снима, и го пита дали е добре. След това обаче той заявява: „А ето я и Хелън Мирън, отявлената ционистка. Ти каза, че Израел трябва да съществува вечно заради Холокоста. И беше много щастлива, че палестинските къщи ги няма.“

„Ти си зла ционистка ку*ка. И ти (Хакфорд) също, ма*ната ти и на теб“, добавя мъжът зад камерата.

В този момент съпругът на актрисата се намесва и на няколко пъти казва на нападателя да се „разкара“ и да ги остави на мира. Клипът е публикуван за първи път от анонимен профил с името Anti-Fascist Action UK.

If your “movement” consists of stalking and harassing women in their 80s because they refuse to call for the destruction of the Jewish people, you are on the wrong side of history.



От Скотланд Ярд вече заявиха, че се опитват да се свържат с Мирън, за да разберат дали тя желае да подаде официален сигнал за инцидента. В официално изявление говорител на столичната полиция посочи:

„Запознати сме с видеоклип, разпространяван онлайн, който показва мъж и жена, подложени на антисемитски словесни обиди в Тауър Хил. Смята се, че инцидентът се е случил в края на миналата година. В момента служителите преглеждат записите и правят опити да се свържат с потърпевшите, за да установят дали биха искали да съобщят официално за случая.“

„Столичната полиция продължава да работи усилено за справяне с престъпленията от омраза от всякакъв вид, като служителите в целия Лондон са извършили над 90 ареста за подобни прояви от края на март насам. Ако смятате, че сте били жертва на такъв тип престъпление, моля, съобщете ни, като се обадите на телефон 101 или подадете сигнал онлайн“, допълват от полицията.

Хелън Мирън не е от еврейски произход, но отдавна е гласовит защитник на Израел. През април тя подписа отворено писмо заедно с други знаменитости, сред които Бой Джордж и Шарън Озбърн, в подкрепа на участието на страната в песенния конкурс „Евровизия“.

През кариерата си тя е превъплъщавала няколко известни еврейски личности, включително Мария Алтман в „Жената в злато“ и бившия израелски премиер Голда Меир в биографичния филм „Голда“ от 2023 г.

По време на промотирането на филма актрисата сподели: „Вярвам в Израел, в съществуването на Израел и вярвам, че Израел трябва да продължи напред в бъдещето, до края на вечността. Вярвам в Израел заради Холокоста.“

Хелън Мирън посещава Израел за първи път през 1967 г., малко след Шестдневната война, когато става доброволец в кибуца Ха-Он близо до Галилейското езеро.

Депутатът от партията Reform UK Робърт Дженрик заяви пред радио LBC, че е „отвратен“ от кадрите:

„Бях отвратен от видяното. Антисемитизмът, за съжаление, е широко разпространен и никой, който е евреин или е изразил подкрепа за британската еврейска общност, не трябва да бъде тормозен по улиците на страната ни. Това не е просто антисемитизъм, това е антибританско поведение. Всеки трябва да може да се разхожда по улиците ни безопасно и без да бъде подложен на тормоз.“