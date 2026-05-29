5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

Умора, мозъчна мъгла и качване на килограми? Често жените над 40 години отдават тези симптоми на критическата възраст и стареенето. Експертите обаче съветват да направите пет ключови изследвания, които ще покажат какво точно се случва в тялото ви

29 май 2026, 14:44
П ерименопаузата и средната възраст могат да донесат цял ​​набор от симптоми: съкрушителна умора, мозъчна мъгла, лош сън, тревожност, промени в теглото, лошо настроение и спад на енергията, които внезапно ви карат да се чувствате необичайно. Проблемът е, че на много жени се казва, че това е „просто стареето“ или „просто хормоните“, когато в действителност има няколко важни здравни маркера, които си струва да се проверят.

„Жените често са много добри в справянето със симптомите“, казва регистрираният диетолог Ема Бардуел, „но неща като ниско ниво на желязо, проблеми с щитовидната жлеза или лош контрол на кръвната захар могат незабелязано да се промъкнат в средната възраст и да повлияят значително на това как се чувствате ежедневно“.

Добрата новина е, че няколко сравнително рутинни проверки могат да ви дадат ценна информация за това какво се случва „под капака“ и да ви помогнат да вземате по-информирани решения относно здравето си. „Това е толкова важен момент от живота, за да извършите това, което аз наричам „здравен одит““, казва Ема.

Ето само няколко от тестовете, които Ема препоръчва да обсъдите с вашия личен лекар, ако сте над 40 години.

  • Феритин, желязо и хемоглобин

Обилните или по-честите менструации по време на перименопаузата могат да доведат до изчерпване на желязото при много жени, без те да го осъзнават. Ниските запаси от желязо могат да доведат до умора, замаяност, лоша концентрация, задух, косопад, синдром на неспокойните крака, сърбеж по кожата, тревожност и чувство на постоянна отпадналост.

Феритинът е особено важен, защото отразява нивата на депата от желязо, а не само това, което циркулира в кръвта през деня. Технически може да попаднете в „нормални“ граници, но все пак да изпитвате симптоми, ако запасите ви са ниски, поради което винаги е добре да поискате от вашия личен лекар копие от резултатите си. Ема казва: „Харесва ми да виждам феритин в златната среда, вместо да се колебае в долната граница на „нормата“.

„Много жени предполагат, че са изтощени заради менопаузата, когато всъщност вината е в ниските нива на желязо. Виждам това постоянно, особено при жени, които са имали обилни менструации или бременности и никога не са възстановили напълно запасите си от желязо след това.“

Храните, богати на желязо, включват червено месо, леща, тофу, боб, тъмни листни зеленчуци и обогатени зърнени храни. Ема препоръчва комбинирането на растителни източници с храни, богати на витамин C, и казва, че избягването на чай или кафе по време на хранене също може да помогне за подобряване на усвояването. Въпреки това, може все пак да се нуждаете от добавки или в някои случаи от венозна инфузия.

  • HbA1c (Гликиран хемоглобин)

Този кръвен тест дава обща картина на средните нива на кръвната захар през предходните три месеца и може да помогне за идентифициране на инсулинова резистентност, преддиабет или риск от диабет тип 2.

Хормоналните промени, загубата на мускулна маса, лошият сън и увеличените коремни мазнини по време на менопаузата могат да повлияят на регулирането на кръвната захар. Резултатът е повече енергийни сривове, вълчи глад, желание за сладко и постоянно чувство за нужда от лека закуска. Жените често се обвиняват за липсата на воля, но нестабилната кръвна захар може да окаже огромно влияние върху апетита, енергията и постоянните мисли за храна. Изграждането на хранения около порция протеин с размер на длан, много богати на фибри растения и някои здравословни мазнини може да помогне за поддържане на по-стабилни нива на глюкоза през целия ден.

Ема казва: „В случай, че се изкушите, моля, игнорирайте модерните устройства за непрекъснато следене на глюкозата (CGM), предлагани на здрави хора. За повечето хора без диабет те са скъпи, ненужни и често предизвикват тревожност. HbA1c дава много по-надеждна картина за това какво се е случвало с кръвната ви захар с течение на времето.“

  • Холестерол

Нивата на холестерола често се повишават след менопаузата поради промени в естрогена, дори при жени, които се хранят добре и спортуват редовно. Макар че самият холестерол не е нещо, което можете да усетите, повишеният LDL холестерол („лошият“ холестерол) е един от най-големите рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, който става все по-важен за жените в средна възраст и след това.

Като експерт по менопауза и съавтор на бестселъра „Решението за перименопауза“, Ема твърдо вярва, че разговорът за менопаузата трябва да включва здравето на сърцето много повече, отколкото е в момента. Тя казва: „Жените често са шокирани, когато холестеролът се повиши сякаш от нищото през четиридесетте и петдесетте им години. Увеличаването на приема на разтворими фибри от храни като овесени ядки, боб, леща, семена от чиа, ленено семе и ечемик може да помогне за поддържане на здравословни нива на холестерол, наред с упражненията и цялостното качество на храненето.“

  • Функция на щитовидната жлеза (TSH и T4)

Проблемите с щитовидната жлеза стават все по-чести при жените с напредване на възрастта, но симптомите често се бъркат с менопаузата. Понижената функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм) може да причини умора, наддаване на тегло, запек, лошо настроение, суха кожа, мозъчна мъгла и изтъняване на косата, като всички тези симптоми силно се припокриват с перименопаузалните.

Ема се застъпва за това да се поиска тест за функцията на щитовидната жлеза, ако усещате, че нещо не е наред. Тя казва: „Понякога на жените се казва, че просто трябва да приемат, че се чувстват уморени и летаргични, когато всъщност може да има основен проблем с щитовидната жлеза, който допринася за това.“

„Ако ви е поставена диагноза Хашимото, вероятно ще трябва да приемате тироксин, който може да ви помогне да се почувствате отново себе си. Храненето няма да излекува заболяванията на щитовидната жлеза, но консумацията на достатъчно протеини, йод, селен и желязо може да помогне за поддържане на нормалната ѝ функция, наред с всяко предписано медицинско лечение.“

  • Витамин D

Дефицитът на витамин D е изключително често срещан, особено през есента и зимата, и дори ниските нива (под 50 nmol/L) могат да допринесат за умора, лошо настроение, мускулни болки и влошено костно здраве. Това става още по-актуално по време и след менопаузата, когато намаляващите нива на естроген могат да увеличат риска от загуба на костна плътност и остеопороза.

Ема споделя, че витамин D е едно от хранителните вещества, за които най-често я питат в практиката ѝ.

„Витамин D играе ключова роля за имунната система, мускулната функция и здравето на костите, като всички те стават все по-важни с напредване на възрастта“, казва тя. „Проблемът е, че е почти невъзможно да се набави достатъчно витамин D само от храната, така че се препоръчва прием на добавка през зимните месеци. Стандартната препоръчителна доза е 10 мкг (или 400 IU), но може да се нуждаете от повече. Ето защо е толкова важно да знаете личните си нива.“

  • Плюс: Единственият некръвен показател, който всяка жена трябва да следи

Кръвното налягане може да не е свързано с взимане на кръв, но е един от най-важните здравни показатели, които жените над 40 години трябва да държат под око. Високото кръвно налягане често няма очевидни симптоми, поради което понякога се нарича „тих убиец“. Хормоналните промени, стресът, лошият сън, наддаването на тегло и генетиката могат да допринесат за появата му.

Ема казва: „Добрата новина е, че промените в начина на живот могат да доведат до значителна разлика.“

„Редовното движение, ограничаването на алкохола, подобряването на качеството на съня и диетата, богата на фибри, калий и минимално преработени храни, могат да помогнат за поддържане на здравословно кръвно налягане.“

„В крайна сметка, средната възраст не бива да се свежда до игнориране на симптомите или приписване на всичко на хормоните. Разбирането на това какво точно се случва в тялото ви може да бъде изключително овластяващо и често ви позволява да направите прости промени, които да ви помогнат да се чувствате значително по-добре.“

