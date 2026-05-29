"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

Н аоми Осака няма намерение да позволи на никого да развали модната ѝ фиеста на Откритото първенство на Франция. Дори на нейните опонентки на корта.

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Четирикратната шампионка от Големия шлем на практика превърна „Ролан Гарос“ в собствен моден подиум тази седмица. Тя се появи на мачовете си в драматични, ушити по поръчка тоалети, допълнени с пайети, шлейфове, многопластови рокли и достатъчно блясък, за да съперничи на самата Айфелова кула.

Naomi Osaka wears bizarre look with detachable skirt while arriving on the tennis court after previously saying she doesn't like attention:



“I don’t really like attention.”



"I don't really like attention." The tennis star has also said she likes to "talk through my clothes" and uses her style to communicate.

Това веднага привлече вниманието както на феновете, така и на съперничките ѝ. След победата на Осака в първия кръг над германката Лаура Зигемунд, ветеранката в тениса ясно даде да се разбере, че не е впечатлена от все по-театралните прояви на японката.

„Идвам тук, за да играя тенис, а не за модно ревю“, заяви Зигемунд след загубата си, като по-късно добави, че „изобщо не я е грижа“ за тоалетите. Германката се оплака и от това, че Осака губи твърде много време за преобличане преди мачовете, което според нея загатва за различно отношение на турнира към големите звезди и правилата.

Ако Наоми обаче е била засегната от тези коментари, това по нищо не си пролича при следващата ѝ поява. Вместо да смекчи тона, тенис звездата излезе за мача си от втория кръг срещу Дона Векич в поредната си зашеметяваща визия в стил haute couture. Този път тя носеше драматичен бял шлейф, стигащ до земята – сякаш отиваше на престижната Мет Гала, но с ракета в ръка.

„Обичам да държа хората нащрек. Мисля, че е наистина забавно“, сподели Осака след двубоя. „Около тоалетите ми на корта вече се формира цяла общност, така че просто ми харесва да ви карам да гадаете.“

И Осака очевидно се забавлява максимално. По-рано в турнира тя облече многопластова златисто-кафява рокля с горнище от пайети и черен мрежест шлейф, която веднага стана хит в социалните мрежи. Спортистката се пошегува, че когато за първи път е видяла блестящия аутфит, си е помислила, че изглежда „като Айфеловата кула, когато светне през нощта“.

„Тогава всъщност малко се притесних. Когато слънцето нагрее роклята, тя отразява светлината много силно“, призна тя. „Страхувах се, че съдията на стола може да ме изгони от корта.“

За щастие на модните естети по света, това не се случи. И докато Зигемунд не крие раздразнението си от „модната ера“ на Наоми, други тенисистки застанаха изцяло зад нея. Арина Сабаленка похвали визията ѝ с думите: „Брилянтно е. Обожавам го“, а Дона Векич също я защити и призова критиците: „Някои хора приемат тениса твърде сериозно. Просто се отпуснете. Това е просто един тоалет, не е голяма работа. Тя има възможност да го направи, защо не?“

Самата Осака изглежда напълно наясно, че нейните появи са част от голямото шоу.

„Спортистите сме в шоубизнеса“, обясни тя. „Участията в турнирите от Големия шлем са единствените моменти, в които се чувствам като артист на сцена.“

Тенисът винаги е имал своите модни икони – от емблематичните котешки гащеризони на Серина Уилямс до луксозните партньорства на Мария Шарапова. Екстравагантността не е чужда и за самата Осака. По-рано тази година на Откритото първенство на Австралия тя се появи с широкопола шапка, воал и бял чадър в ръка. На миналогодишния US Open пък беше заложила на блестящи червени рози в косата си и дори носеше със себе си плюшена играчка Labubu на име „Били Джийн Блинг“.

Междувременно Осака доказва, че модните ѝ вдъхновения са подплатени и с класен тенис. След като отстрани Векич в два сета, тя официално достигна до третия кръг на „Ролан Гарос“ за първи път от 2019 г. насам.

В следващия си мач на 30 май Осака ще се изправи срещу 17-годишната американска сензация Ива Йович, която шокира тенис света, елиминирайки Ема Наваро с категоричното 6:0, 6:3.