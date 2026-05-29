Любопитно

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

Четирикратната шампионка от Големия шлем Наоми Осака превърна корта в Париж в моден подиум. Въпреки недоволството на някои от съперничките ѝ, японската звезда няма намерение да спира с екстравагантните тоалети и блясъка

29 май 2026, 16:19
"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта
Източник: Getty Images

Н аоми Осака няма намерение да позволи на никого да развали модната ѝ фиеста на Откритото първенство на Франция. Дори на нейните опонентки на корта.

„Тук сме за тенис, не за ревю“: Тенисистки скочиха срещу Наоми Осака заради роклята ѝ

Четирикратната шампионка от Големия шлем на практика превърна „Ролан Гарос“ в собствен моден подиум тази седмица. Тя се появи на мачовете си в драматични, ушити по поръчка тоалети, допълнени с пайети, шлейфове, многопластови рокли и достатъчно блясък, за да съперничи на самата Айфелова кула.

Това веднага привлече вниманието както на феновете, така и на съперничките ѝ. След победата на Осака в първия кръг над германката Лаура Зигемунд, ветеранката в тениса ясно даде да се разбере, че не е впечатлена от все по-театралните прояви на японката.

„Идвам тук, за да играя тенис, а не за модно ревю“, заяви Зигемунд след загубата си, като по-късно добави, че „изобщо не я е грижа“ за тоалетите. Германката се оплака и от това, че Осака губи твърде много време за преобличане преди мачовете, което според нея загатва за различно отношение на турнира към големите звезди и правилата.

Ако Наоми обаче е била засегната от тези коментари, това по нищо не си пролича при следващата ѝ поява. Вместо да смекчи тона, тенис звездата излезе за мача си от втория кръг срещу Дона Векич в поредната си зашеметяваща визия в стил haute couture. Този път тя носеше драматичен бял шлейф, стигащ до земята – сякаш отиваше на престижната Мет Гала, но с ракета в ръка.

„Обичам да държа хората нащрек. Мисля, че е наистина забавно“, сподели Осака след двубоя. „Около тоалетите ми на корта вече се формира цяла общност, така че просто ми харесва да ви карам да гадаете.“

Embed from Getty Images

И Осака очевидно се забавлява максимално. По-рано в турнира тя облече многопластова златисто-кафява рокля с горнище от пайети и черен мрежест шлейф, която веднага стана хит в социалните мрежи. Спортистката се пошегува, че когато за първи път е видяла блестящия аутфит, си е помислила, че изглежда „като Айфеловата кула, когато светне през нощта“.

„Тогава всъщност малко се притесних. Когато слънцето нагрее роклята, тя отразява светлината много силно“, призна тя. „Страхувах се, че съдията на стола може да ме изгони от корта.“

За щастие на модните естети по света, това не се случи. И докато Зигемунд не крие раздразнението си от „модната ера“ на Наоми, други тенисистки застанаха изцяло зад нея. Арина Сабаленка похвали визията ѝ с думите: „Брилянтно е. Обожавам го“, а Дона Векич също я защити и призова критиците: „Някои хора приемат тениса твърде сериозно. Просто се отпуснете. Това е просто един тоалет, не е голяма работа. Тя има възможност да го направи, защо не?“

Самата Осака изглежда напълно наясно, че нейните появи са част от голямото шоу.

„Спортистите сме в шоубизнеса“, обясни тя. „Участията в турнирите от Големия шлем са единствените моменти, в които се чувствам като артист на сцена.“

Embed from Getty Images

Тенисът винаги е имал своите модни икони – от емблематичните котешки гащеризони на Серина Уилямс до луксозните партньорства на Мария Шарапова. Екстравагантността не е чужда и за самата Осака. По-рано тази година на Откритото първенство на Австралия тя се появи с широкопола шапка, воал и бял чадър в ръка. На миналогодишния US Open пък беше заложила на блестящи червени рози в косата си и дори носеше със себе си плюшена играчка Labubu на име „Били Джийн Блинг“.

Наоми Осака превърна "Ролан Гарос" в свое модно ревю
10 снимки
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака
Наоми Осака

Междувременно Осака доказва, че модните ѝ вдъхновения са подплатени и с класен тенис. След като отстрани Векич в два сета, тя официално достигна до третия кръг на „Ролан Гарос“ за първи път от 2019 г. насам.

В следващия си мач на 30 май Осака ще се изправи срещу 17-годишната американска сензация Ива Йович, която шокира тенис света, елиминирайки Ема Наваро с категоричното 6:0, 6:3.

Източник: www.hola.com    
Наоми Осака Ролан Гарос тенис мода спортен стил тенис екипировка
Последвайте ни
Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

Красота: AC Cars показа новото Cobra Coupe за 400 000 паунда

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Сензационен търг: Продават тайните вина на Сталин и династията Романови

Любопитно Преди 1 час

Властите в Грузия планират да продадат колекцията, част от която датира от началото на XIX век, на търг, а средствата да използват за откриване на винено училище в Грузия

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

България Преди 1 час

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване

.

Кание Уест получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия

Любопитно Преди 1 час

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

България Преди 1 час

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

България Преди 2 часа

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване

„Вече мога да приема себе си“: Виктория Бекъм говори открито за възрастта си

„Вече мога да приема себе си“: Виктория Бекъм говори открито за възрастта си

Любопитно Преди 2 часа

След като премина границата на петдесетте, Виктория Бекъм изглежда по-щастлива и свободна от всякога

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

Любопитно Преди 2 часа

Умора, мозъчна мъгла и качване на килограми? Често жените над 40 години отдават тези симптоми на критическата възраст и стареенето. Експертите обаче съветват да направите пет ключови изследвания, които ще покажат какво точно се случва в тялото ви

САЩ заплашиха Оман със санкции

САЩ заплашиха Оман със санкции

Свят Преди 2 часа

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

Свят Преди 2 часа

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

<p>Бойко Рашков: Има съмнения, че Олег Невзоров е напуснал България</p>

Бойко Рашков поиска отговори от премиера Румен Радев и ДАНС за Олег Невзоров

България Преди 2 часа

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

Свят Преди 2 часа

За това пише вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на четири информирани източника

Сараево

Уикенд без фалит: Вижте 10-те най-достъпни дестинации в Европа

Свят Преди 2 часа

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

.

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Любопитно Преди 2 часа

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Свят Преди 3 часа

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

България Преди 3 часа

Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Биляна Петринска: Любовта не е само страст, понякога е топла супа след тежък ден

Edna.bg

Новата звездна двойка Джесика Алба и Дани Рамирес разпалиха страстите на плажа в Маями

Edna.bg

Левски излезе с официална позиция за Майкон

Gong.bg

Френските национали впечатлиха с модни визии (видео)

Gong.bg

Работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

Nova.bg

Момчето, паднало от блок в Благоевград, вече не е с опасност за живота

Nova.bg