Любопитно

Кание Уест получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия

29 май 2026, 15:20
Източник: БТА/АП

А мериканският рапър Кание Уест, чиито концерти бяха забранени на няколко европейски сцени заради спорни антисемитски изказвания, може да изнесе два концерта в Нидерландия през юни, съобщиха официални представители.

48-годишният изпълнител, известен и като Ye, предизвика широко възмущение с изказвания, възхваляващи нацисткия лидер Адолф Хитлер, както и с антисемитски тиради. Той обясни поведението си с биполярно разстройство.

Кметът на източния град Арнем Ахмед Маркуш издаде разрешение концертите през юни да се проведат, въпреки че определи предишните изявления на артиста като „укорими“.

Мнозинството в долната камара на нидерландския парламент поиска на рапъра да бъде отказан достъп до страната.

Министърът на убежището и миграцията Барт ван ден Бринк обаче заяви, че няма формални правни основания Уест да бъде спрян да влезе в Нидерландия.

„Необходими са ясни основания, за да забраниш на някого да влезе в страната ти. Не открихме такива в направените анализи“, каза Ван ден Бринк.

Уест трябва да изнесе концерти в Арнем на 6 и 8 юни, като втората дата съвпада с рождения му ден.

Планирано е той да се появи и в Истанбул на 30 май.

Крайните му изказвания и действия обаче предизвикаха силна реакция срещу европейското му турне. Миналата година той пусна песен, озаглавена „Heil Hitler“, а на сайта му бяха рекламирани тениски със свастика.

През април британското правителство му забрани да влезе в страната за участие като водещ изпълнител на фестивал, което принуди организаторите да отменят събитието.

Седмица по-късно той отложи концерт в Марсилия след информации, че френският вътрешен министър се опитва да блокира изявата.

Полски стадион отмени концерт на Уест, насрочен за 19 юни, като министърът на културата заяви, че Полша иска да му забрани участие заради „пропагандиране на нацизма“.

По-късно швейцарският футболен клуб „Базел“ съобщи пред АФП, че е отхвърлил предложение да бъде домакин на концерт на Уест.

През януари Уест публикува реклама в „Уолстрийт джърнъл“ в своя защита, заявявайки: „Не съм нацист или антисемит“ и „обичам еврейския народ“.

Уест трябва да изнесе концерт и в албанската столица Тирана на 11 юли, както и в Прага на 25 юли.

Източник: БГНЕС    
Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

Селин Дион подготвя телевизионен сериал за своето детство и семейство

Любопитно Преди 9 минути

Нов сериал за детството на Селин Дион допълва голямото завръщане на звездата през 2026 г. Освен на малкия екран, певицата ще се срещне с публиката и на живо с поредица от ексклузивни концерти в Париж въпреки здравословните си проблеми

.

Сензационен търг: Продават тайните вина на Сталин и династията Романови

Любопитно Преди 1 час

Властите в Грузия планират да продадат колекцията, част от която датира от началото на XIX век, на търг, а средствата да използват за откриване на винено училище в Грузия

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Хелън Мирън стана жертва на антисемитски обиди в Лондон

Свят Преди 1 час

Скотланд Ярд проверява видеоклип, в който носителката на „Оскар“ Дейм Хелън Мирън и съпругът ѝ са обект на агресивни словесни атаки в Лондон заради подкрепата на актрисата за Израел. Властите разследват случая като престъпление от омраза

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Свят Преди 1 час

Румънските власти съобщиха, че се подготвят допълнителни отбранителни мерки

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

България Преди 1 час

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

Любопитно Преди 2 часа

Умора, мозъчна мъгла и качване на килограми? Често жените над 40 години отдават тези симптоми на критическата възраст и стареенето. Експертите обаче съветват да направите пет ключови изследвания, които ще покажат какво точно се случва в тялото ви

САЩ заплашиха Оман със санкции

САЩ заплашиха Оман със санкции

Свят Преди 2 часа

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

„Полското икономическо чудо" в „Темата на NOVA"

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

Свят Преди 2 часа

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

<p>Бойко Рашков: Има съмнения, че Олег Невзоров е напуснал България</p>

Бойко Рашков поиска отговори от премиера Румен Радев и ДАНС за Олег Невзоров

България Преди 2 часа

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

Свят Преди 2 часа

За това пише вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на четири информирани източника

Сараево

Уикенд без фалит: Вижте 10-те най-достъпни дестинации в Европа

Свят Преди 2 часа

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

.

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Любопитно Преди 2 часа

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Унгария разреши „Будапеща Прайд" след години на ограничения

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Свят Преди 3 часа

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

България Преди 3 часа

Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Любопитно Преди 3 часа

Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа

