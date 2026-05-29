Кание Уест получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия

А мериканският рапър Кание Уест, чиито концерти бяха забранени на няколко европейски сцени заради спорни антисемитски изказвания, може да изнесе два концерта в Нидерландия през юни, съобщиха официални представители.

48-годишният изпълнител, известен и като Ye, предизвика широко възмущение с изказвания, възхваляващи нацисткия лидер Адолф Хитлер, както и с антисемитски тиради. Той обясни поведението си с биполярно разстройство.

Кметът на източния град Арнем Ахмед Маркуш издаде разрешение концертите през юни да се проведат, въпреки че определи предишните изявления на артиста като „укорими“.

Мнозинството в долната камара на нидерландския парламент поиска на рапъра да бъде отказан достъп до страната.

Министърът на убежището и миграцията Барт ван ден Бринк обаче заяви, че няма формални правни основания Уест да бъде спрян да влезе в Нидерландия.

„Необходими са ясни основания, за да забраниш на някого да влезе в страната ти. Не открихме такива в направените анализи“, каза Ван ден Бринк.

Уест трябва да изнесе концерти в Арнем на 6 и 8 юни, като втората дата съвпада с рождения му ден.

Планирано е той да се появи и в Истанбул на 30 май.

Крайните му изказвания и действия обаче предизвикаха силна реакция срещу европейското му турне. Миналата година той пусна песен, озаглавена „Heil Hitler“, а на сайта му бяха рекламирани тениски със свастика.

През април британското правителство му забрани да влезе в страната за участие като водещ изпълнител на фестивал, което принуди организаторите да отменят събитието.

Седмица по-късно той отложи концерт в Марсилия след информации, че френският вътрешен министър се опитва да блокира изявата.

Полски стадион отмени концерт на Уест, насрочен за 19 юни, като министърът на културата заяви, че Полша иска да му забрани участие заради „пропагандиране на нацизма“.

По-късно швейцарският футболен клуб „Базел“ съобщи пред АФП, че е отхвърлил предложение да бъде домакин на концерт на Уест.

През януари Уест публикува реклама в „Уолстрийт джърнъл“ в своя защита, заявявайки: „Не съм нацист или антисемит“ и „обичам еврейския народ“.

Той обясни поведението си с биполярно разстройство.

Уест трябва да изнесе концерт и в албанската столица Тирана на 11 юли, както и в Прага на 25 юли.