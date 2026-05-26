Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Разследват Михайлов за принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство

26 май 2026, 17:08
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

В ъв връзка с високия обществен интерес Прокуратурата на Република България предоставя обобщена информация за разследванията, свързани с прокурорския син Васил Михайлов.

Към момента има една влязла в сила присъда, по която той е приведен в затвора след залавянето му на 22.05.2026 г. Присъдата е наложена след групиране на наказанията по две досъдебни производства.

Първото производство е за това, че на 12.05.2022 г. в близост до детска площадка в гр. Перник, Михайлов се е заканил с убийство на друг мъж и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди. По случая е внесен обвинителен акт в Районен съд-Перник, но поради отвод на всички съдии ВКС определя делото да се гледа в Районен съд-Сливница. На прокурорския син е наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок.

Второто досъдебно производство е образувано по сигнал на жена от Перник, с която Михайлов е имал връзка. Разследването е за това, че в периода от 28.10.2022 г. до 21.07.2023 г., при условията на продължавано престъпление с четири деяния, обвиняемият се е заканил с убийство на пострадалата. След приключване на разследването, делото е внесено в съда. На 02.10.2024 г. наблюдаващият прокурор е поискал на Михайлов да бъде наложено наказание от 5 години лишаване от свобода при първоначален строг режим. Състав на Софийски районен съд е признал прокурорския син за виновен за една от заканите и му е наложил наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година с 3 години изпитателен срок. Наложеното наказание е протестирано от Софийска районна прокуратура. След протест Софийски градски съд е групирал наказанията по двете производства и е наложил едно общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно.

Същевременно под надзора на Софийска окръжна прокуратура се води разследване по досъдебно производство за извършени престъпления - принуда, придружена със заплаха за убийство и увреждане на имущество, опит за принуда, придружен със заплаха за убийство и причиняване на телесна повреда, отвличане с користна цел и закана с убийство. На 28.08.2025 г. Михайлов е привлечен в качеството на обвиняем за тези престъпления.

Предстои в Софийски градски съд по протест на прокуратурата да се разглежда и дело за още осем престъпления, извършени от прокурорския син в периода 21.11.2021 г. - 11.06.2022 г. на територията на Перник. Разследването е за причиняване на средни телесни повреди на три лица, леки телесни повреди по хулигански подбуди на две лица, непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, както и за закана с убийство.

Досъдебното производство е приключило с внасяне на обвинителен акт в Районен съд-Перник, като след отвод на всички съдии ВКС е определил делото да се разглежда от Софийски районен съд. На 11.04.2025 г. наблюдаващият прокурор от СРП е поискал наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода. Софийският районен съд е признал Михайлов за виновен по повдигнатите обвинения и му е наложил наказание от 4 години лишаване от свобода, което следва да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ режим“, както и обществено порицание. След протест на наблюдаващия прокурор се очаква делото да започне пред Софийски градски съд.

Под ръководството на Софийска окръжна прокуратура се води и разследване за опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин, извършен на 25.03.2026 г. По това производство като обвиняем е привлечен 22-годишен мъж, спрямо когото е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“. Продължават активните действия по установяване на евентуалната съпричастност на Михайлов към извършеното престъпление.

Продължава и работата по цялостното изясняване на криминалната дейност на прокурорския син. При установяване на евентуална съпричастност на други лица към укриването му и при събиране на достатъчно доказателства спрямо тях ще бъдат предприети съответните действия по привличане към наказателна отговорност, добавят от прокуратурата.

Източник: Prb.bg    
