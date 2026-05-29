Зам.прокурорът на Кърджали отговори на обвиненията от Демерджиев

З аместник окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов отговори на обвиненията, отправени към него от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

"В отговор на вчерашната публична изява на министър Демерджиев, с която квалифицира действията ми по служба, съм длъжен да се обърна към обществеността и най-вече към гражданите на област Кърджали, чиито права и интереси съм защитавал в последните три десетилетия. Изрично заявявам, че отправените срещу мен и действията ми по служба публични обвинения са съвършено неверни и неотговарящи на обективната действителност", заяви Каменов.

Прокуратурата в Кърджали не знаела за разпита на кмета

"Във всичките си действия съм се ръководил единствено от закона и свободно формираното си вътрешно убеждение. Всичките ми действия по служба са били законосъобразни и за извършването им своевременно съм уведомявал ръководството на прокуратурата. В тази връзка не съществува възможност прокуратурата да ограничи правомощията на разследващите полицаи да извършват каквито и да е действия в условията на неотложност, ако органът счита, че такива са налице. Считам, че изявлението на министъра и предхождащите го действия на органите на МВР подкопават независимостта на съдебната власт и накърняват принципа на разделение на властите", подчерта Каменов.

"Ето защо спекулативните и необосновани твърдения за зависимости уронват както личния ми, така и институционалния авторитет. Няма да допусна да се злоупотребява с името ми, включително в партийни свади за сметка на правовия ред. След изясняване на фактите и установяване на законосъобразността на поведението ми ще предприема нужните действия по съдебен ред,за да защитя накърненото ми добро име и професионална репутация, представляващи единственият ми придобит по служба актив", добави Каменов.