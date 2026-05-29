Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

О кръжна прокуратура – Благоевград изготви протест срещу определението на съда, с което е оставено без уважение искането за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия по дело за извършено умишлено убийство на 16 годишно момиче.

Държавното обвинение счита, че на този етап от разследване на тежкото престъпление са събрани доказателства за съпричастността на обвиняемия към престъплението.

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване с цел събиране на доказателства, провеждат се разпити на свидетели, назначават се нови експертизи.

Събраните доказателства ще се анализират в цялост, като при необходимост ще се направи прецизиране на правната квалификация на обвинението. Протестът е внесен в Окръжен съд – Благоевград.

Припомняме, че окръжният съд в Благоевград освободи 20-годишният студент, който беше задържан и обвинен във връзка със смъртта на ученичка от града. Според съдията към момента липсват достатъчно доказателства, които да подкрепят обосновано предположение, че младият мъж е извършил убийството на момичето.