Намери своето модно вдъхновение с телефон в ръка

М ай е от онези месеци, в които непрекъснато попадаме на нови визии. Сезонът се сменя, гардеробът постепенно става по-лек и цветен, а социалните мрежи се изпълват с визии от вълнуващи събития, пролетни пътувания, градски разходки и бляскави червени килими. Точно сега, когато емблематичният Фестивал в Кан отново събра на едно място киното, стила и едни от най-коментираните звездни появи на годината, е почти невъзможно да не попаднем на визия, която да ни накара да спрем скролването на телефона си за секунда.

Понякога това не е непременно роклята от червения килим в нейния буквален, пищен вид, а по-скоро усещането, което тя носи: специфична комбинация от свежи цветове, елегантен силует, интересни аксесоари или начинът, по който отделните елементи изглеждат заедно в перфектна хармония. Същото усещане може да ни застигне съвсем неочаквано и докато гледаме кратко динамично видео в TikTok, разглеждаме кадри от престижна премиера в Instagram, следим нов влог в YouTube или просто докато се наслаждаваме на сутрешното си кафе и забележим неподправения личен стил на някой около нас. Вдъхновението вече не чака да го потърсим специално чрез сложни филтри или целенасочени проучвания. То се появява в движение, в реално време и често точно в този конкретен момент ни се иска да разберем как можем да превърнем видяното в нещо свое.

В динамичното ежедневие новият Samsung Galaxy S26 Ultra се доказва не просто като устройство за комуникация, а като естествено продължение на личния стил и ежедневния ритъм на модерния човек. Голямата технологична магия тук се крие в иновативната функция Circle to Search и по-специално нейния моден компонент – Circle to Search: Find the Look. Тази интелигентна възможност помага да открием желаното модно вдъхновение изключително бързо, интуитивно и директно от екрана на смартфона, променяйки изцяло начина, по който пазаруваме и развиваме индивидуалния си стил всеки ден. Функцията превръща всяка визия, видяна онлайн или в реалния свят, в реална посока за собствен стил – намираме своето вдъхновение бързо и лесно без да превключваме между приложенията.

Вдъхновение в реално време: Модният помощник в действие

Основната сила на Circle to Search: Find the Look е способността на технологията да работи с цялостни модни визии, а не просто с изолирани отделни елементи като например само обувки или единична чанта. Изкуственият интелект е обучен да анализира как различните части от аутфита си взаимодействат, като разпознава едновременно няколко компонента – от блузи, топове, панталони и поли до рокли, палта, ефектни часовници, бижута, колани и шапки.

Още от първото използване, процесът се усеща естествен и интуитивен. Представете си, че преглеждате Instagram късно вечерта и изведнъж забелязвате тоалет, който веднага се откроява - непринудена кройка, голямо сако, меки неутрални тонове и многопластови аксесоари, стилизирани перфектно. Вместо да отваряте множество раздели или да се опитвате да описвате тоалета ръчно в търсачка, Galaxy S26 Ultra позволява на вдъхновението да продължава без прекъсване.

Кратко TikTok видео от лятно ревю може внезапно да се превърне в източник на идеи за предстоящ ваканционен гардероб. Сцена от музикален видеоклип може да вдъхнови нова монохромна комбинация. Ежедневният тоалет за пътуване може да повлияе на това как някой ще стилизира овърсайз дънки и минималистични бижута на следващата сутрин. Процесът е плавен, защото с Galaxy S26 Ultra не прекъсва основното си занимание с телефона с търсене в различни сайтове и приложения.

Функцията работи еднакво естествено и с видео съдържание. Гледате YouTube по време на пътуване до работа и виждате облекло във влог или кадър от интервю? Може незабавно да разгледате подобни визии чрез Circle to Search: Find the Look — дори без да спирате самото видео. Преходът от вдъхновение към откритие се случва почти невидимо на заден план.

А вдъхновението може да дойде и в града. Седите в уютно градско кафене или присъствате на вълнуващо събитие и забелязвате човек с изключително стилно съчетани дрехи и аксесоари. Искате да разберете как да постигнете същата визия. Можете просто да уловите момента и да потърсите целия аутфит директно през функцията в реално време, получавайки незабавни визуални алтернативи на екрана. Подобрената система от камери на Galaxy S26 Ultra играе важна роля тук. оптимизираните възможности на камерата, усъвършенстваната производителност на приближението и подобрените функции за нощна фотография позволяват на потребителите да улавят стилово вдъхновение по естествен път при различни условия на осветление от ярки следобедни кафенета до вечерни събития на покриви.

Новата хоризонтална стабилизация на Samsung помага и когато попаднете на интересен кадър в движение. Независимо дали записвате кратки лайфстайл клипове, снимате градски моменти или заснемате спонтанно съдържание, стабилизацията поддържа кадрите плавни и визуално изпипани. В същото време селфи камерата осигурява по-естествени тонове на кожата и прецизни детайли, което прави Galaxy S26 Ultra еднакво способен както за откриване, така и за създаване на модно съдържание. След като заснемете своите кадри, на разположение е обновеният пакет Photo Assist на Galaxy AI, който ви позволява да обработите и редактирате изображения директно на устройството бързо и професионално.

Как да използвате функцията правилно стъпка по стъпка

За да се насладите на максимално плавно и прецизно AI изживяване в социалните мрежи, браузъра, галерията или видео съдържанието, процесът е разработен така, че да изисква минимални усилия и не налага смяна на приложения. Ето как да я задействате правилно:

Първа стъпка: Уверете се, че сте влезли в своя личен Google акаунт на устройството, за да може търсачката да предостави най-подходящите и точно позиционирани резултати.

Втора стъпка: Когато видите визията, която ви вдъхновява, активирайте Circle to Search чрез продължително натискане на Home бутона, разположен в най-долната част на екрана (икона във формата на квадратче със заоблени ъгли). Ако използвате жестове за навигация, натиснете и задръжте лентата в долната част на дисплея. Екранът леко се променя, сигнализирайки, че устройството е готово за работа.

Трета стъпка: С жест оградете, маркирайте или просто докоснете цялостната визия, която искате да проучите. Изкуственият интелект ще разпознае обектите с изключителна точност.

Четвърта стъпка: Погледнете към появилите се AI Overview резултати в долната част на дисплея и задължително натиснете специално визуализирания бутон Find the Look. Този бутон е ключовият момент в изживяването, който ви превежда от чистото естетическо вдъхновение към конкретните модни предложения за сходни артикули.

Пета стъпка: Започнете да скролвате през резултатите, за да разгледате алтернативите за различните елементи от аутфита, съчетания от дрехи и аксесоари, подредени по удобен и прегледен начин, предпазвайки ви от досадното лутане в интернет пространството.

Galaxy S26 Ultra: Най-мощният инструмент за стил, работа и свободно време

За да бъде потребителското изживяване толкова бързо и интуитивно, функцията има нужда от перфектния хардуерен партньор. Galaxy S26 Ultra е позициониран като най-интуитивния Galaxy AI смартфон досега и предлага перфектния баланс, помагайки ви да бъдете по-пълноценни в свободното си време и максимално ефективни по време на работа.

Устройството дебютира с нов дизайн със заоблени форми, като същевременно е най-тънкият и най-лек Galaxy Ultra модел, създаван някога. Това го прави изключително удобен за работа с една ръка в движение, когато вдъхновението ви връхлита на улицата или в кафенето. За хората с динамично ежедневие, които използват телефона си активно през целия ден, моделът предлага надеждна поддръжка на магнитно безжично зареждане и супер бързо зареждане чрез 60W Super Fast Charging 3.0.

Друга иновация е внедряването на Privacy Display – първата по рода си технология за защита на личното пространство в дисплей на смартфон. Тя позволява ефективна защита на чувствително съдържание, когато сте на публични места. Така, докато разглеждате личните си модни търсения или работите по важни бизнес проекти в кафене, офис или на събитие, съдържанието на екрана остава лично и защитено от любопитните погледи около вас.

В крайна сметка, съчетанието от авангарден хардуер и интелигентен софтуер в лицето на Circle to Search: Find the Look доказва, че технологиите вече не са просто инструменти, а верен съюзник в себеизразяването. Те ни позволяват да уловим красотата около нас, да се вдъхновим и да превърнем ежедневието си в истински моден подиум с един жест.