България

Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

29 май 2026, 15:10
Предадоха на съд кмета на община Бойчиновци
Източник: БТА

О кръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Светлин Сретениев, кмет на община Бойчиновци, по дело за длъжностно престъпление.

Обвиняемият. е бил избран за кмет на община Бойчиновци на местните избори през 2011 г., а впоследствие е преизбран през 2015 г. и 2019 г.

По време на третия си мандат, въпреки че е бил запознат със задълженията си по управление и разпореждане с общинското имущество и финанси съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, той е сключил трудови договори между община Бойчиновци и десет лица, приближени до него и участвали в предизборните му кампании, посочват от държавното обвинение.

Съдът отстрани от длъжност кмета на Бойчиновци

В хода на разследването са събрани доказателства за това, че кметът е умишлено назначил въпросните лица на различни длъжности, сред които специалист „Етнически и интеграционни въпроси“, изпълнител, работник „Благоустройство и комунално строителство“ и портиер. Част от назначените лица са удостоверили образованието си не с дипломи за завършено средно образование, а с удостоверения за завършен VII и XI клас. Установено е също, че едно от назначените лица е било осъждано за престъпление против политическите права на гражданите.

Десетте лица са получавали трудови възнаграждения от бюджета на община Бойчиновци, без реално да полагат труд и без да изпълняват задълженията, произтичащи от заеманите длъжности.

Според обвинението, в резултат на действията на кмета за периода от 01.01.2018 г. до 31.03.2023 г. са причинени значителни щети на община Бойчиновци в размер на 382 164,76 лева (195 397,74 евро).

Сключените от обвиняемия трудови договори са били предмет на журналистическо разследване. След излъчването на телевизионен репортаж Окръжна прокуратура – Монтана се е самосезирала и е образувала досъдебно производство, приключило с внасянето на обвинителния акт в съда. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото.

Източник: Prb.bg    
Светлин Сретениев Бойчиновци Окръжна прокуратура Монтана
Последвайте ни
Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Момчето от трагичния купон в Благоевград вече е контактно

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Формула от физиката предрече срив на глобалното население

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

Медведев към ЕС: Затваряйте си устата, това е само началото!

"Ролан Гарос е моята сцена!": Наоми Осака отговори на атаките за визията си на корта

Покупка на имот „на зелено“: Всичко, за което трябва да внимавате

Покупка на имот „на зелено“: Всичко, за което трябва да внимавате

pariteni.bg
Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

Tой и Мини Пудел – как да ги различим?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 2 дни
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 2 дни
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 2 дни
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Сензационен търг: Продават тайните вина на Сталин и династията Романови

Любопитно Преди 1 час

Властите в Грузия планират да продадат колекцията, част от която датира от началото на XIX век, на търг, а средствата да използват за откриване на винено училище в Грузия

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

Шофьорът, обвинен за смъртта на 12-годишната Сияна, остава в ареста

България Преди 1 час

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Румъния изгони руския генерален консул, Москва обеща отговор

Свят Преди 1 час

Румънските власти съобщиха, че се подготвят допълнителни отбранителни мерки

.

Кание Уест получи разрешение да изнесе концерти в Нидерландия

Любопитно Преди 1 час

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

Прокуратурата протестира освобождаването на обвинения за убийство в Благоевград

България Преди 1 час

По делото интензивно продължават да се извършват множество действия по разследване

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

5 кръвни изследвания, които всяка жена над 40 трябва да си направи

Любопитно Преди 2 часа

Умора, мозъчна мъгла и качване на килограми? Често жените над 40 години отдават тези симптоми на критическата възраст и стареенето. Експертите обаче съветват да направите пет ключови изследвания, които ще покажат какво точно се случва в тялото ви

САЩ заплашиха Оман със санкции

САЩ заплашиха Оман със санкции

Свят Преди 2 часа

Бесънт: Правителството на САЩ няма да толерира никакви опити за въвеждане на система за таксуване в Ормузкия проток

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

„Полското икономическо чудо“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Снимката е илюстративна

4 часа ужас на 30 метра височина: Спасиха 8 студенти, заклещени на увеселително влакче в Тексас

Свят Преди 2 часа

Атракционът засяда секунди преди най-опасното си спускане, налагайки пожарникари да свалят децата едно по едно с алпийски колани под палещото слънце

<p>Бойко Рашков: Има съмнения, че Олег Невзоров е напуснал България</p>

Бойко Рашков поиска отговори от премиера Румен Радев и ДАНС за Олег Невзоров

България Преди 2 часа

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

"Не е постъпил нито долар": Къде са парите на Съвета за мир?

Свят Преди 2 часа

За това пише вестник "Файненшъл таймс", позовавайки се на четири информирани източника

Сараево

Уикенд без фалит: Вижте 10-те най-достъпни дестинации в Европа

Свят Преди 2 часа

От Сараево и Букурещ до френския чар на Лил: Годишната класация на The Telegraph разкри кои дестинации предлагат страхотна култура и храна, без да застрашават банковата ви сметка

.

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Любопитно Преди 2 часа

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Унгария разреши „Будапеща Прайд“ след години на ограничения

Свят Преди 3 часа

Решението бележи сериозна промяна след края на управлението на Виктор Орбан и идва на фона на обещания за по-либерална политика към гражданските права

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

ВАС предупреди за риск от институционална криза при ограничения на ВСС

България Преди 3 часа

Върховния административен съд обяви, че подкрепя част от законодателните изменения, свързани с ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Любопитно Преди 3 часа

Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Биляна Петринска: Любовта не е само страст, понякога е топла супа след тежък ден

Edna.bg

Новата звездна двойка Джесика Алба и Дани Рамирес разпалиха страстите на плажа в Маями

Edna.bg

Левски излезе с официална позиция за Майкон

Gong.bg

Френските национали впечатлиха с модни визии (видео)

Gong.bg

Работник падна от петия етаж на сграда в Сливен

Nova.bg

Момчето, паднало от блок в Благоевград, вече не е с опасност за живота

Nova.bg