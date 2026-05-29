България

Наркобанда в Благоевград е ръководена от затвора

Открит е над половин килограм хероин

29 май 2026, 17:26
Източник: Prb.bg

П од ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград се извършват действия по разследване по досъдебно производство, свързано с дейността на организирана престъпна група (ОПГ), занимаваща се с държане и разпространение на наркотични вещества.

По делото са извършени множество процесуални действия - проведени са разпити на свидетели, изискана е информация от мобилни оператори по законоустановения ред, както и са събрани доказателства относно местоположението и имотите, ползвани от лицата, чиято дейност е предмет на разследване.

Днес, в рамките на досъдебното производство служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са извършили допълнителни действия по разследването.

Около 03,40 ч., в района на ГКПП Кулата, на изход за Гърция, е бил спрян за проверка лек автомобил.

При извършеното претърсване в превозното средство е открит и иззет пакет, съдържащ кафяво прахообразно вещество с бруто тегло около 0,530 кг. При направения полеви наркотест веществото е реагирало положително на хероин.

По искане на прокуратурата са дадени разрешения от съда, въз основа на които са извършени претърсвания и в други обекти, при които са намерени и иззети вещи, имащи отношение към разследването.

Установено е, че ръководителят на престъпната група е осъществявал контрол върху дейността ѝ от място за лишаване от свобода, където изтърпява наказание по влязла в сила осъдителна присъда за друго престъпление.

Предстои привличане на лица в качеството на обвиняеми за престъпления, свързани с държане и контрабанда на наркотични вещества, както и за участие в ОПГ.

