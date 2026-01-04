Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Б ившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви утре по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът днес. Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес.

Venezuelan President Nicolás Maduro is set to appear in Manhattan federal court Monday at noon local time, the court said https://t.co/nq4aVdEgXE — The Wall Street Journal (@WSJ) January 4, 2026

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън.