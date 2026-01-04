Свят

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия

4 януари 2026, 22:34
Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му
„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация
Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда

Николас Мадуро и жена му вече са в Ню Йорк - изправят ги пред съда
Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка

Шофьорът на Антъни Джошуа е бил без валидна шофьорска книжка
Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария

Звукоизолационна пяна е в центъра на разследването за пожара в Швейцария
Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела

Защо управлението на Николас Мадуро съсипа Венецуела
Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход

Тръмп: САЩ ще управляват Венецуела до безопасен политически преход
Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Тръмп: Гледах задържането на Мадуро, беше като телевизионно предаване

Б ившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви утре по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът днес. Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Николас Мадуро Венецуела Наркотероризъм Кокаин Обвинения САЩ Ню Йорк Залавяне Бивш президент Американска армия
Последвайте ни

По темата

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

carmarket.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 1 час

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 2 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

България Преди 4 часа

По непотвърдена информация котвата се е скъсала и корабът е отнесен от пристанището от ураганния вятър

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

България Преди 4 часа

"Левски" е моята любов. Винаги съм знаел какво трябва да се направи", сподели той

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

България Преди 4 часа

Това написа кметът на София по повод 148-годишнината от Освобождението на града

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Свят Преди 5 часа

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Любопитно Преди 6 часа

Връщането към рутината може да донесе смесица от нежелание, тревожност и ниски нива на енергия – дори и ако харесвате работата си

Полети на летище "Васил Левски" пренасочени и отменени заради ураганния вятър

Полети на летище "Васил Левски" пренасочени и отменени заради ураганния вятър

България Преди 7 часа

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Свят Преди 7 часа

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Свят Преди 8 часа

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

България Преди 8 часа

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили

Международното летище в Атина

Техническият проблем в гръцкото въздушно пространство е отстранен

Свят Преди 8 часа

Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на Гърция тази сутрин предизвика отмяната на повечето полети от и към страната и затварянето на въздушното ѝ пространство

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 8 часа

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

България Преди 9 часа

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта д-р Цветелина Великова

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

България Преди 9 часа

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София

Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"

Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

България Преди 10 часа

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
1

Кога ще вали отново сняг

sinoptik.bg
1

Опасностите от мръсния въздух за здравето

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ЯНУАРИ 2026 носят усещане за ново начало, чиста страница и тихо вълшебство

Edna.bg

Проучване: Gen Z наистина виждат света като страшно място

Edna.bg

ПСЖ срещна трудности, но триумфира в градското дерби с ФК Париж

Gong.bg

Невероятен! Игор Тиаго реализира хеттрик за успех на Брентфорд над Евертън

Gong.bg

Жълт код за силен вятър и поледици в част от страната в понеделник

Nova.bg

Наско Сираков: Димитър Пенев беше изключителен човек, велика личност във футбола

Nova.bg