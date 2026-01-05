Свят

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

5 януари 2026, 08:20
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция, след като американски войници плениха и отведоха в Ню Йорк венецуелския му колега Николас Мадуро, за да бъде съден по обвинения в "наркотероризъм", предаде Ройтерс.

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Такава операция "ми звучи добре", каза Тръмп пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1". Той се аргументира, че "Колумбия, подобно на съседна Венецуела, също е много болна и е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати".

Той "обаче няма да го прави много дълго", добави Тръмп, имайки предвид своя колумбийски колега Густаво Петро.

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес от американския президент, предаде Франс прес.

"Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа X.

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Петро освен това разкритикува американската военна операция преди два дни. "Без правно основание за предприемане на действия срещу суверенитета на Венецуела, арестът се превръща в отвличане", написа още той.

Колумбия e ключов военен и икономически съюзник на САЩ в Латинска Америка, но отношенията им в сега са в най-ниската си точка, обобщава АФП.

Източник: Николай Станоев, БТА    
Тръмп Колумбия
