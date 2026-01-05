България

България се прощава с легендата Димитър Пенев

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“

5 януари 2026, 06:58
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник
Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола
Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец
Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни
След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване
Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица

Първи спекулации след еврото: хляб с 33% по-скъп и „златна“ пица
Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро

Започва „голямото прибиране“, всички глоби вече са в евро
След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

След смъртоносния вятър: Бурите не спират, жълт код и днес

Б ългарският спорт и родната общественост ще се сбогуват за последно с великия Димитър Пенев в понеделник, 5 януари. Поклонението пред тленните останки на Стратега ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“ от 10:00 часа. Той си отиде от този свят в събота, 3 януари, на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев, известен с прозвището „Стратега от Мировяне“, е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи на терена и около него – като футболист и треньор.

С него начело България завършва на четвърто място на Мондиал 94 в САЩ.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК – Купата на носителите на купи, през 1989 г.

Записва 90 мача и 2 гола за националния отбор. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974). Пенев е обявен за Треньор на века в България през 1996 г. Два пъти Футболист номер 1 на страната през 1967 и 1971.

В същото време специалистът открива редица таланти, а в националния отбор налага играчи като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев.

Димитър Пенев е известен и с неповторимите си бисери. Един от тях е негов коментар относно охолния начин на живот на националите по време на Световното в САЩ.

„Не трябва да се хващаме за секса първо. Минаха 15 години. Нека нашите привърженици да знаят, че в САЩ футболистите бяха с жените си. Това бяха жените, а не гаджета. Не е важно, че е имало басейн. И през 1970 г. в Мексико бяхме в басейна, но завършихме на 16-о място от 16 отбора“.

В знак на преклонение от ЦСКА обявиха, че бъдещата академия на „червените“ ще носи името на Димитър Пенев.

Източник: БГНЕС    
димитър пенев
Последвайте ни

По темата

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България се прощава с легендата Димитър Пенев

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 18 минути

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

България Преди 41 минути

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Как да се наспиваме добре през зимата – съветите на експертите

Любопитно Преди 1 час

<p>Какво ни очаква в политиката през 2026 г. според нумерологията&nbsp;</p>

Какво ни очаква в политиката през 2026 г. според нумерологията

Любопитно Преди 1 час

Идната 2026 г. ще е много активна в политически план, заяви нумерологът Ния Николова

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Любопитно Преди 8 часа

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Свят Преди 9 часа

Държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 9 часа

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 10 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

Обстоятелства около инцидента се разследват.

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Любопитно Преди 10 часа

Той трябваше да получи наградата „Пустинна палма” за актьор за участието си във филма „Битка след битка”. Ди Каприо обаче не можа да излети от Сейнт Бартс поради въздушните ограничения

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Свят Преди 11 часа

Тръмп също така каза, че и други държави може да станат обект на американска намеса

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Свят Преди 11 часа

Синдромът на вродената миастения представлява група от редки наследствени заболявания, причинени от генетична промяна, която води до мускулна слабост, засилваща се при физическа активност

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

България Преди 12 часа

По непотвърдена информация котвата се е скъсала и корабът е отнесен от пристанището от ураганния вятър

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Свят Преди 12 часа

Това заяви в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

България Преди 12 часа

Това написа кметът на София по повод 148-годишнината от Освобождението на града

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Свят Преди 13 часа

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 5 – 11 януари: Изясняване, вътрешна промяна и подготовка за нови стъпки

Edna.bg

Пълнозърнести гофрети

Edna.bg

Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев

Gong.bg

ПСЖ срещна трудности, но триумфира в градското дерби с ФК Париж

Gong.bg

Сняг на Бабинден: След серията топли дни зимата се завръща

Nova.bg

Кога един самолет може да излети и да се приземи безопасно

Nova.bg