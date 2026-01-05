Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

У краинският президент Володимир Зеленски каза, че се подготвя за седмица на дипломатически усилия за слагане на край на войната с Русия, предаде ДПА.

Предвидени са срещи в Европа, за да се допринесе допълнително за защитата на Украйна и за прекратяване на войната, заяви той снощи във вечерното си видеообръщение, без да даде подробности за времето и мястото на разговорите.

Зеленски обобщи, че Украйна ще се подготви за две възможности: дипломация или по-нататъшна активна отбрана, ако натискът на партньорите върху Русия се окаже недостатъчен.

Очаква се началниците на генералните щабове на въоръжените сили на страните съюзници на Украйна да се срещнат днес в Киев, за да обсъдят бъдещето на страната, отбелязва ДПА. Утре Коалицията на желаещите, водена от Франция и Великобритания, ще има среща на високо равнище в Париж, за да обсъди резултатите от разговорите в украинската столица.

Съветниците по въпросите на националната сигурност от 14 държави от Европейски съюз и Канада вече се срещнаха в Киев преди два дни.

На този фон Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи, цитиран от Укринформ, за 154 сражения вчера.

Според сводката руската армия е била най-активна в района на градовете Покровск, в източната Донецка област, и Гуляйполе, в съседната Запорожка област.