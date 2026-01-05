Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

В навечерието на CES 2026, Samsung представи нова глава в своето технологично пътешествие с темата „Вашият спътник в живота с изкуствен интелект“. По време на събитието в Лас Вегас, компанията представи бъдеще, в което изкуственият интелект вече не е просто функция, а фундаментална философия, интегрирана във всяко устройство, услуга и потребителско взаимодействие.

Визията на Samsung е да премине от реактивни технологии към проактивни „спътници“, които елиминират предизвикателства в ежедневието. Тази визия е изградена върху три основни стълба: забавление, управление на дома и персонализирана грижа.

Основен фокус на събитието CES беше как AI издига забавлението. Samsung представи своята линия телевизори за 2026 г., включително новия 130-инчов Micro RGB телевизор, който представлява скок в качеството на картината и качеството на цветовете. За разлика от традиционните телевизори, тези дисплеи от следващо поколение се захранват от Micro RGB AI Engine Pro, което позволява ярко и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Samsung представи и Vision AI Companion (VAC) - AI асистент, който се намира в телевизора. VAC надхвърля простото гледане. Той помага на потребителите да вземат решения като какво да гледат, какво ястие да приготвят или каква музика да пускат, всичко това въз основа на контекста и личните предпочитания. Системата разбира гласови заявки и подобрява изживяването в различни жанрове и обстановки.

Тя може дори да персонализира аудио и визуални елементи за конкретни поводи, като например оптимизиране на футболни мачове с AI Soccer Mode Pro - да премахва гласа на коментатора или пък обратното - да го акцентира. Също така може и да дава прогнози и анализи за мача в реално време.

Геймърите също видяха дебюта на 6K 3D Odyssey G9. Samsung се ангажира със седем години ъпгрейди на Tizen OS, гарантирайки, че тези „спътници“ ще се развиват заедно с потребителя.

Samsung разкри как изкуственият интелект ще предефинира домакинските уреди. Умните кухненски устройства, като хладилника Family Hub с изкуствен интелект, вече използват AI Vision, задвижван от Google Gemini, за да разпознават хранителни продукти и да опростят планирането на хранене. Функции като „Какво има за днес?“ предлагат рецепти и дори могат да изпращат инструкции за готвене до свързани уреди. Функцията FoodNote на хладилника анализира хранителните навици и предлага напомняния за презареждане, докато гласовата персонализация чрез Voice ID осигурява персонализирано изживяване за всеки член на семейството.

Samsung допълнително демонстрира как изкуственият интелект може да намали ежедневните задължения: Bespoke AI Laundry Combo автоматично се справя с прането и сушенето, а роботизираната прахосмукачка Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra навигира и наблюдава дома, дори уведомявайки потребителите за необичайна активност. Тези иновации отразяват стратегията на Samsung да трансформира уредите от реактивни инструменти в предвиждащи асистенти, които помагат на хората да си възвърнат времето и да намалят стреса.

Поглеждайки отвъд екраните и уредите, Samsung подчерта своята дългосрочна визия за грижи, базирани на изкуствен интелект. Използвайки свързана екосистема от устройства от телефони до носими устройства и домашни сензори, компанията се стреми да промени мониторинга на здравето от реактивна към проактивна подкрепа.

Изкуственият интелект може да предлага персонализирани съвети за упражнения, сън и хранене, да открива ранни признаци на здравословни проблеми и дори да улеснява виртуалните консултации с реални лекари. Чрез използването на своята екосистема, Samsung се стреми да открива здравословни проблеми, преди да възникнат. Например, разработват се носими устройства, които регистрират фини промени в мобилността или говора, които биха могли да показват ранен стадий на деменция. Samsung подчертава и значението на сигурното боравене с данни, използвайки своите платформи за сигурност Knox, за да защити чувствителна информация в тази хиперперсонализирана екосистема.

Това, което обединява тези проекти, е амбицията на Samsung да направи изкуствения интелект безпроблемно полезен в ежедневието. Вместо изолирани интелигентни функции, AI се превръща в споделен интелект между устройствата: телевизори, които подпомагат избора на начин на живот, уреди, които предвиждат нуждите и здравни инструменти, които помагат, преди да възникнат проблеми. Екосистемата на компанията има за цел да помогне на потребителите да намират смислени моменти навсякъде с технология, която ги разбира.