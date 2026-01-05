Технологии

Samsung представя AI като незаменим помощник в бита

За да постигне това, компанията е подготвила множество функции, които ще обхванат всичките ѝ продукти и ще внедрят изкуствения интелект и в най-малките детайли на ежедневието ни

Мартин Дешев Мартин Дешев

5 януари 2026, 08:15
Samsung представя AI като незаменим помощник в бита
Източник: Samsung

В навечерието на CES 2026, Samsung представи нова глава в своето технологично пътешествие с темата „Вашият спътник в живота с изкуствен интелект“. По време на събитието в Лас Вегас, компанията представи бъдеще, в което изкуственият интелект вече не е просто функция, а фундаментална философия, интегрирана във всяко устройство, услуга и потребителско взаимодействие. 

Визията на Samsung е да премине от реактивни технологии към проактивни „спътници“, които елиминират предизвикателства в ежедневието. Тази визия е изградена върху три основни стълба: забавление, управление на дома и персонализирана грижа. 

Основен фокус на събитието CES беше как AI издига забавлението. Samsung представи своята линия телевизори за 2026 г., включително новия 130-инчов Micro RGB телевизор, който представлява скок в качеството на картината и качеството на цветовете. За разлика от традиционните телевизори, тези дисплеи от следващо поколение се захранват от Micro RGB AI Engine Pro, което позволява ярко и естествено възпроизвеждане на цветовете.

Има ли смисъл да купуваме скъпа техника за бъдещето

Samsung представи и Vision AI Companion (VAC) - AI асистент, който се намира в телевизора. VAC надхвърля простото гледане. Той помага на потребителите да вземат решения като какво да гледат, какво ястие да приготвят или каква музика да пускат, всичко това въз основа на контекста и личните предпочитания. Системата разбира гласови заявки и подобрява изживяването в различни жанрове и обстановки.

Тя може дори да персонализира аудио и визуални елементи за конкретни поводи, като например оптимизиране на футболни мачове с AI Soccer Mode Pro - да премахва гласа на коментатора или пък обратното - да го акцентира. Също така може и да дава прогнози и анализи за мача в реално време.

С колко ще поскъпне техниката през 2026 г.

Геймърите също видяха дебюта на 6K 3D Odyssey G9. Samsung се ангажира със седем години ъпгрейди на Tizen OS, гарантирайки, че тези „спътници“ ще се развиват заедно с потребителя. 

Samsung разкри как изкуственият интелект ще предефинира домакинските уреди. Умните кухненски устройства, като хладилника Family Hub с изкуствен интелект, вече използват AI Vision, задвижван от Google Gemini, за да разпознават хранителни продукти и да опростят планирането на хранене. Функции като „Какво има за днес?“ предлагат рецепти и дори могат да изпращат инструкции за готвене до свързани уреди. Функцията FoodNote на хладилника анализира хранителните навици и предлага напомняния за презареждане, докато гласовата персонализация чрез Voice ID осигурява персонализирано изживяване за всеки член на семейството.

Samsung допълнително демонстрира как изкуственият интелект може да намали ежедневните задължения: Bespoke AI Laundry Combo автоматично се справя с прането и сушенето, а роботизираната прахосмукачка Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra навигира и наблюдава дома, дори уведомявайки потребителите за необичайна активност. Тези иновации отразяват стратегията на Samsung да трансформира уредите от реактивни инструменти в предвиждащи асистенти, които помагат на хората да си възвърнат времето и да намалят стреса. 

Трикове, които уж пестят батерията, но реално не

5 задачи, които вече няма нужда да правим в Windows

Поглеждайки отвъд екраните и уредите, Samsung подчерта своята дългосрочна визия за грижи, базирани на изкуствен интелект. Използвайки свързана екосистема от устройства от телефони до носими устройства и домашни сензори, компанията се стреми да промени мониторинга на здравето от реактивна към проактивна подкрепа.

Изкуственият интелект може да предлага персонализирани съвети за упражнения, сън и хранене, да открива ранни признаци на здравословни проблеми и дори да улеснява виртуалните консултации с реални лекари. Чрез използването на своята екосистема, Samsung се стреми да открива здравословни проблеми, преди да възникнат. Например, разработват се носими устройства, които регистрират фини промени в мобилността или говора, които биха могли да показват ранен стадий на деменция.  Samsung подчертава и значението на сигурното боравене с данни, използвайки своите платформи за сигурност Knox, за да защити чувствителна информация в тази хиперперсонализирана екосистема.

Още ползи от USB порта на телефона освен за зареждане

Apple и Google улесняват връзката между Android и iOS

Това, което обединява тези проекти, е амбицията на Samsung да направи изкуствения интелект безпроблемно полезен в ежедневието. Вместо изолирани интелигентни функции, AI се превръща в споделен интелект между устройствата: телевизори, които подпомагат избора на начин на живот, уреди, които предвиждат нуждите и здравни инструменти, които помагат, преди да възникнат проблеми. Екосистемата на компанията има за цел да помогне на потребителите да намират смислени моменти навсякъде с технология, която ги разбира.

Редактор: Мартин Дешев
Samsung смартфон мобилен телефон софтуер технологии хардуер изкуствен интелект телевизор техника електроника
Последвайте ни
Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

Интериорът на VW ID. Polo връща нещо, което смятахме за изчезнало

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 2 часа
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 2 часа
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 1 час
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 1 час

Виц на деня

- Ало, скъпа, обаждам се да ти кажа, че след работа ще пием бира с приятели. - Какво каза? - Казах, че се прибирам веднага.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Санкционираната сръбска петролна рафинерия NIS получи лиценз от САЩ</p>

Санкционираната сръбска петролна рафинерия NIS получи временен лиценз от САЩ

Свят Преди 11 минути

NIS беше поставена под санкции от САЩ на 10 януари 2025 г. , които влязоха в сила на 9 октомври след като бяха отлагани 8 пъти

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

Радев: Димитър Пенев остава завинаги в историята на българския футбол

България Преди 13 минути

"Той донесе не само най-доброто класиране на националния ни отбор, но и сплоти българския народ, когато имаше огромна нужда от това", заяви президентът

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Северна Корея оправда изстрелването на ракети с "геополитическата криза"

Свят Преди 35 минути

Това става два дни след залавянето на венецуелския президент от САЩ

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Русия с поредна среднощна атака срещу Украйна, жертви в Киев и областта

Свят Преди 42 минути

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

След провокативен коментар: Дания призова за пълно зачитане на териториалната цялост на Гренландия

Свят Преди 1 час

Причината е снимка на Гренландия в цветовете на флага на САЩ

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Свят Преди 1 час

На комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол, заяви американският президент

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 1 час

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България Преди 2 часа

Поклонението пред тленните му останки ще се състои на Националния стадион „Васил Левски“

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

Любопитно Преди 2 часа

2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика

.

Най-красивите ски курорти в света

Любопитно Преди 2 часа

Има места по света, в които зимата не е сезон, а преживяване

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Любопитно Преди 10 часа

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Свят Преди 10 часа

Държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 11 часа

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 11 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Свят Преди 11 часа

Обстоятелства около инцидента се разследват.

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Любопитно Преди 12 часа

Той трябваше да получи наградата „Пустинна палма” за актьор за участието си във филма „Битка след битка”. Ди Каприо обаче не можа да излети от Сейнт Бартс поради въздушните ограничения

Всичко от днес

От мрежата

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Късметлийски старт: как да подредим първия работен ден от новата година?!

Edna.bg

Годишен финансов хороскоп на Edna.bg за всички 12 зодии

Edna.bg

Ради Здравков: Христо Янев се подсилва с крила и халфове, за да наложи стила си

Gong.bg

Георги Дерменджиев: Всички сме се учили от Димитър Пенев

Gong.bg

Голяма търговска верига: Между 30 и 35% от клиентите пазаруват в евро

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: В момента върлува грипният подвариант K. Предава се по-лесно, но не преминава тежко

Nova.bg