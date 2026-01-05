Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

О пасното време, което обхвана България през първия уикенд на 2026 г., продължава и през първия работен ден за годината. Жълт код за силен вятър или образуване на поледици е обявен за днес в 16 области в страната, съобщава на сайта си Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В областите – Видин и Монтана предупреждението е за сняг и поледици.

В областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Перник, Сливен, София-град, София-област, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол предупредителният метеорологичен код е за силен вятър. Очаква се поривите на вятъра да достигнат до 90 км/ч.

От НИМХ съветват

При жълт код за сняг и лед бъдете внимателни за обширни области със сняг и/или лед на пътя. Възможни са ограничения при дейности на открито. Внимавайте когато вървите, карате колело или шофирате при заледени повърхности.

При жълт код за бурен вятър бъдете внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Прогноза за понеделник (5 януари)

През нощта облачността над страната ще се увеличи и вплътни, но само на отделни места в Северна България и Рило-Родопската област ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони ще има условия за поледици. Югозападният вятър в повечето райони ще отслабне, на север от планините и в Югоизточна България ще се задържи умерен и поривист. Минималните температури ще бъдат в широки граници: от -1 градус в северозападните райони до 13 градуса в югоизточните, в София – около 5 градуса.

В понеделник ще преобладава облачно време. На места, главно в Северна България и Рило-Родопската област, ще има валежи от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще се примесва и преминава в сняг. Вятърът в източната половина от страната и на север от планините ще е умерен и временно силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, максималните – до 14-16 градуса.

В по-голямата част от Дунавската равнина вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки или малко над 0 градуса. В София максималната температура ще бъде около 12 градуса. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, няма да се променя съществено.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8 градуса, на 2000 метра – около 2 градуса.

По Черноморието ще преобладава облачно време, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13 и 17 градуса. Температурата на морската вода е 9-11 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 10 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 40 мин. и изгрява в 19 ч. и 36 мин. Фаза на Луната: два дни след пълнолуние.

Във вторник и сряда ще преобладава облачно време. На места ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад; температурите там ще се задържат високи, минималните – до 10-12 градуса, максималните – до 16-18 градуса. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0 градуса, остават и условията за поледици, както и за намалена видимост.