Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Б ившата звезда от хитовия сериал „Анатомията на Грей“ Стивън У. Бейли разкри, че е диагностициран с рядко невромускулно заболяване, след като години наред е пазил мълчание за състоянието си, съобщава New York Post.

54-годишният актьор, познат с ролята си на собственика на бар Джо в първите седем сезона на медицинската драма на ABC, сподели новината с феновете си в дълга поредица от публикации в X в петък. Той съобщи, че страда от синдром на вродена миастения, известен още като CMS.

You may know me from Grey’s Anatomy as Joe the bartender — or from appearances on Modern Family, You, Chicago Fire, or some other appearance.



I would like to share something important with you about my life and my career.



🧵👇 — Steven W. Bailey (@theStevenBailey) January 3, 2026

„Прекарах години в предпазливост, скритост и мълчание относно нещо, което оформяше живота и работата ми“, пише Бейли. „Това време свърши.“

В своето „отворено писмо“ актьорът разкрива: „Оказва се, че имам доста рядко генетично невромускулно разстройство. Странно, нали? Нарича се синдром на вродена миастения или ВМС. От предпазливост относно кариерата, диагностична несигурност и като цяло от гледна точка на поверителността по отношение на подобни неща, крия битката си с това заболяване повече от пет години. Време е да спра.“

Синдромът на вродената миастения представлява група от редки наследствени заболявания, причинени от генетична промяна, която води до мускулна слабост, засилваща се при физическа активност.

Бейли обяснява, че „ръцете, ръцете и краката му се уморяват по-бързо, отколкото би трябвало, което ги прави по-слаби от, ами... очакваното“. Той допълва: „Продължителните повтарящи се движения са особено трудни и могат да доведат до временно стягане и спиране на мускулите ми.“

‘Grey’s Anatomy’ alum reveals shock health diagnosis after years of keeping quiet https://t.co/pHpB1pr757 pic.twitter.com/5SUBlyjHhd — New York Post (@nypost) January 4, 2026

„Истината е, че с напредването на болестта ми, все повече и повече използвам електрическа инвалидна количка, за да се придвижвам“, продължава Бейли. „В професионален план това ме променя като актьор.“

Звездата от „Бъфи, убийцата на вампири“ споделя, че „все още може да се изявява на крака, макар и ограничено“, но като цяло професионалният му път трябва да се насочи към роли, които включват използване на инвалидна количка.

„Сега съм тук – приключих с криенето – с ясно разбиране за болестта си, здраво стъпил под краката си, готов за следващата глава от живота и кариерата си“, пише още той. „Надявам се, че все още има място за мен в тази индустрия, която обичам. Очаквам с нетърпение да играя ролите на герои, които живеят живота си на стол, създавайки по-представителен свят във филмите и телевизията.“

„Същият човек. Същият актьор. Същият артист. Сега с колела“, завършва Бейли съобщението си.

Между 2005 и 2010 г. Стивън У. Бейли участва в над 30 епизода на „Анатомията на Грей“ в ролята на Джо – собственик на бар близо до болницата, който често е място за срещи на главните герои. През 2002 г. той играе пещерен демон в три епизода на „Бъфи, убийцата на вампири“, както и в един епизод от спин-оф сериала „Ангел“.

Бейли има участия и в редица други популярни телевизионни продукции, сред които „Уил и Грейс“, „Всичко това“, „Известие за изгаряне“, „Общност“, „NCIS“, „Безсрамен“, „Модерно семейство“ и „Пожарникарите от Чикаго“.