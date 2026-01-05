Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

П одобно на модата, технологиите и лайфстайла, сексуалното поведение също се променя с времето и отразява по-дълбоки културни трансформации.

Елизабет Нойман, квалифициран сексолог в Lovehoney, описва подробно как срещите, сексът и интимните връзки могат да се променят през следващите 12 месеца. По думите ѝ 2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика, пише Daily Mail.

Тя дори прогнозира възможния край на авантюрите за една нощ.

„С упадъка на приложенията за запознанства наблюдаваме завръщане към аналоговите срещи – от служебни романси до бързи срещи“, каза тя.

Тази тенденция се развива в рязък контраст с технологичния напредък, при който самата технология ни съблазнява чрез коучове за запознанства с изкуствен интелект, дигитални тройки и бягство от реалността, подхранвано от фантазии.

„Овластени с повече знания за телата си и с по-малко срам от удоволствието от всякога, 2026 г. ще ни покаже как търсим по-смислени и удовлетворяващи връзки.“

Смъртта на авантюрите за една нощ

Някога своеобразен ритуал за мнозина – и задължителен елемент от сюжета на почти всяка романтична комедия – авантюрите за една нощ са на път да изчезнат, смята г-жа Нойман.

Данните показват, че поколението Z, родено между 1997 и 2012 г., е по-склонно да придава „смисъл“ на сексуалните си срещи в сравнение с предишните поколения.

По темата за т.нар. „брой партньори“, по-младите хора са най-склонни да отдават значение на това число, обяснява тя.

В същото време предишно проучване показва, че едва 15% от хората на възраст между 18 и 24 години са имали сексуален контакт в нетрезво състояние, в сравнение с 69% при възрастовата група 25–34 години.

„Без понижаващите задръжките ефекти на алкохола или специфичните пространства, в които подобни срещи са социално насърчавани, не е изненадващо, че авантюрите за една нощ са в упадък“, каза г-жа Нойман.

По думите ѝ влияние оказва и фактът, че по-младите хора живеят с родителите си за по-дълго време заради икономическата и жилищната криза.

„Това поколение израсна в общество, което се отнася към сексуалността по съвсем различен начин от това на родителите им“, добавя тя. „Поколението Z е хронично онлайн и това е оформило тяхната сексуалност както в положителна, така и в отрицателна посока.“

Източник: Getty images/ iStock

Завръщането на служебната романтика

За част от представителите на поколението Z офисът тепърва се превръща в реална среда за социални контакти, тъй като компаниите постепенно се връщат към хибриден или изцяло присъствен модел на работа след години дистанционна заетост.

Това отваря напълно ново социално пространство за създаване и изследване на връзки, посочват експерти.

Данните на Lovehoney показват, че делът на хората, срещнали романтичен или сексуален партньор на работното място, е намалял – от 41% при бейби бумърите до 19% при поколението Z.

Според специалистите обаче шансовете да срещнете някого на работа са на път да се „увеличат експоненциално“.

Употребата на приложения за запознанства също бележи спад, подхранван от общото недоверие към онлайн средата за запознанства.

„От психологическа гледна точка срещите лице в лице активират невербалните сигнали, които губим онлайн“, обясни Анабел Найт, експерт по секс и връзки в Lovehoney.

„След като езикът на тялото съставлява около 50% от цялостната ни комуникация, лесно е да се разбере защо хората искат повече. Зрителният контакт, стойката, ароматът и цялостната „вибрация“ на човека изграждат привличане по-автентично от всеки алгоритъм.“

Източник: iStock/Getty Images

Възраждането на бързите срещи

Докладът прогнозира завръщане към добрите стари бързи срещи, както и към партита за необвързани от типа „доведи приятел“ и тематични събирания за самостоятелни хора.

Очаква се и ръст на т.нар. дигитален детокс при срещите – формати, при които контактът се осъществява целенасочено в среда без екрани, за да могат участниците да се съсредоточат изцяло един върху друг.

„В свят, в който толкова голяма част от взаимодействията ни минават през екрани, не е изненадващо, че хората отново жадуват за истинска човешка връзка“, каза г-жа Найт. „Аналоговите срещи са своеобразен бунт срещу дигиталната умора.“

Дигитални тройки

Забравете за консултациите за двойки или пикантните уикенд бягства – когато става дума за разнообразяване на сексуалния живот, все повече британски двойки се обръщат към изкуствения интелект, сочи докладът.

Според данните 15% от британците вече използват изкуствен интелект за съвети, свързани със секса, а други 10% заявяват, че биха искали да го правят.

Някои използват изкуствения интелект като консултант по запознанства, търсейки обратна връзка за настоящи или развиващи се връзки. Междувременно част от британците стигат още по-далеч и използват изкуствен интелект като романтичен партньор.

Терминът „дигитална тройка“ се отнася до връзка, в която изкуственият интелект присъства под някаква форма.

Докато някои хора използват изкуствен интелект за съвети, свързани със секса, други го възприемат като консултант по запознанства, от когото търсят обратна връзка за настоящи или бъдещи отношения.

Някои дори стигат дотам да включат изкуствен интелект като романтичен партньор.

Източник: iStock/Getty Images

Игриво удоволствие

Експертите прогнозират бум на иновациите при фентъзи секс играчките, които ще се отличават със „сладки дизайни и митични вибрации“.

„Тъй като сексуалните табута продължават да се разрушават, идеята за „притежаване на секс играчка“ вече не е повратен момент в живота на човек“, допълни г-жа Нойман.

„Вместо да бъде нещо, което дефинира личността – както беше стигмата около секс играчките в ерата на „Сексът и градът“ – днес това е толкова масово явление, че се възприема като напълно нормално.“

Романси с разлика във възрастта

„Разликата във възрастта при срещите става все по-приемана, защото хората осъзнават, че емоционалната съвместимост, а не самата възраст, е това, което поддържа привличането“, каза Сара Мулиндва, експерт по сексуално здраве в Lovehoney. „Не става дума за преследване на младостта, а за прегръщане на нов тип увереност.“