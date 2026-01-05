Любопитно

Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса

2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика

5 януари 2026, 06:53
Секс тенденциите, които ще определят 2026 г. – дигитални тройки и завръщането на офис романса
Източник: iStock

П одобно на модата, технологиите и лайфстайла, сексуалното поведение също се променя с времето и отразява по-дълбоки културни трансформации.

Елизабет Нойман, квалифициран сексолог в Lovehoney, описва подробно как срещите, сексът и интимните връзки могат да се променят през следващите 12 месеца. По думите ѝ 2026 г. ще бъде „годината на удоволствието“ – с възхода на „дигиталните тройки“, връзките с разлика във възрастта и завръщането на служебната романтика, пише Daily Mail.

Тя дори прогнозира възможния край на авантюрите за една нощ.

„С упадъка на приложенията за запознанства наблюдаваме завръщане към аналоговите срещи – от служебни романси до бързи срещи“, каза тя.

Тази тенденция се развива в рязък контраст с технологичния напредък, при който самата технология ни съблазнява чрез коучове за запознанства с изкуствен интелект, дигитални тройки и бягство от реалността, подхранвано от фантазии.

„Овластени с повече знания за телата си и с по-малко срам от удоволствието от всякога, 2026 г. ще ни покаже как търсим по-смислени и удовлетворяващи връзки.“

  • Смъртта на авантюрите за една нощ

Някога своеобразен ритуал за мнозина – и задължителен елемент от сюжета на почти всяка романтична комедия – авантюрите за една нощ са на път да изчезнат, смята г-жа Нойман.

Данните показват, че поколението Z, родено между 1997 и 2012 г., е по-склонно да придава „смисъл“ на сексуалните си срещи в сравнение с предишните поколения.

По темата за т.нар. „брой партньори“, по-младите хора са най-склонни да отдават значение на това число, обяснява тя.

В същото време предишно проучване показва, че едва 15% от хората на възраст между 18 и 24 години са имали сексуален контакт в нетрезво състояние, в сравнение с 69% при възрастовата група 25–34 години.

„Без понижаващите задръжките ефекти на алкохола или специфичните пространства, в които подобни срещи са социално насърчавани, не е изненадващо, че авантюрите за една нощ са в упадък“, каза г-жа Нойман.

По думите ѝ влияние оказва и фактът, че по-младите хора живеят с родителите си за по-дълго време заради икономическата и жилищната криза.

„Това поколение израсна в общество, което се отнася към сексуалността по съвсем различен начин от това на родителите им“, добавя тя. „Поколението Z е хронично онлайн и това е оформило тяхната сексуалност както в положителна, така и в отрицателна посока.“

Източник: Getty images/ iStock
  • Завръщането на служебната романтика

За част от представителите на поколението Z офисът тепърва се превръща в реална среда за социални контакти, тъй като компаниите постепенно се връщат към хибриден или изцяло присъствен модел на работа след години дистанционна заетост.

Това отваря напълно ново социално пространство за създаване и изследване на връзки, посочват експерти.

Данните на Lovehoney показват, че делът на хората, срещнали романтичен или сексуален партньор на работното място, е намалял – от 41% при бейби бумърите до 19% при поколението Z.

Според специалистите обаче шансовете да срещнете някого на работа са на път да се „увеличат експоненциално“.

Употребата на приложения за запознанства също бележи спад, подхранван от общото недоверие към онлайн средата за запознанства.

„От психологическа гледна точка срещите лице в лице активират невербалните сигнали, които губим онлайн“, обясни Анабел Найт, експерт по секс и връзки в Lovehoney.

„След като езикът на тялото съставлява около 50% от цялостната ни комуникация, лесно е да се разбере защо хората искат повече. Зрителният контакт, стойката, ароматът и цялостната „вибрация“ на човека изграждат привличане по-автентично от всеки алгоритъм.“

Източник: iStock/Getty Images
  • Възраждането на бързите срещи

Докладът прогнозира завръщане към добрите стари бързи срещи, както и към партита за необвързани от типа „доведи приятел“ и тематични събирания за самостоятелни хора.

Очаква се и ръст на т.нар. дигитален детокс при срещите – формати, при които контактът се осъществява целенасочено в среда без екрани, за да могат участниците да се съсредоточат изцяло един върху друг.

„В свят, в който толкова голяма част от взаимодействията ни минават през екрани, не е изненадващо, че хората отново жадуват за истинска човешка връзка“, каза г-жа Найт. „Аналоговите срещи са своеобразен бунт срещу дигиталната умора.“

  • Дигитални тройки

Забравете за консултациите за двойки или пикантните уикенд бягства – когато става дума за разнообразяване на сексуалния живот, все повече британски двойки се обръщат към изкуствения интелект, сочи докладът.

Според данните 15% от британците вече използват изкуствен интелект за съвети, свързани със секса, а други 10% заявяват, че биха искали да го правят.

Някои използват изкуствения интелект като консултант по запознанства, търсейки обратна връзка за настоящи или развиващи се връзки. Междувременно част от британците стигат още по-далеч и използват изкуствен интелект като романтичен партньор.

Терминът „дигитална тройка“ се отнася до връзка, в която изкуственият интелект присъства под някаква форма.

Докато някои хора използват изкуствен интелект за съвети, свързани със секса, други го възприемат като консултант по запознанства, от когото търсят обратна връзка за настоящи или бъдещи отношения.

Някои дори стигат дотам да включат изкуствен интелект като романтичен партньор.

Източник: iStock/Getty Images
  • Игриво удоволствие

Експертите прогнозират бум на иновациите при фентъзи секс играчките, които ще се отличават със „сладки дизайни и митични вибрации“.

„Тъй като сексуалните табута продължават да се разрушават, идеята за „притежаване на секс играчка“ вече не е повратен момент в живота на човек“, допълни г-жа Нойман.

„Вместо да бъде нещо, което дефинира личността – както беше стигмата около секс играчките в ерата на „Сексът и градът“ – днес това е толкова масово явление, че се възприема като напълно нормално.“

Секс по приятелски: Пет важни правила на "приятелството с привилегии"
5 снимки
секс двойка любов
секс двойка любов
секс двойка любов
секс двойка любов
  • Романси с разлика във възрастта

„Разликата във възрастта при срещите става все по-приемана, защото хората осъзнават, че емоционалната съвместимост, а не самата възраст, е това, което поддържа привличането“, каза Сара Мулиндва, експерт по сексуално здраве в Lovehoney. „Не става дума за преследване на младостта, а за прегръщане на нов тип увереност.“

Сексуални тенденции 2026 Дигитални тройки Служебна романтика Връзки с разлика във възрастта Край на авантюрите за една нощ Възраждане на бързите срещи Аналогови срещи Поколение Z Изкуствен интелект в секса Секс играчки
Последвайте ни

По темата

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

България се прощава с легендата Димитър Пенев

България се прощава с легендата Димитър Пенев

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро

Свят Преди 19 минути

Временният президент Делси Родригес назначи за съпредседатели брат си и външния министър

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

МВнР: България отбелязва с безпокойство поредните съчинени тези на властите в Скопие

България Преди 42 минути

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Предшествениците на човека са ходели изправени още преди 7 млн. години

Любопитно Преди 8 часа

Видът Sahelanthropus tchadensis е имал относително дълга бедрена кост в сравнение с предмишницата и според учените това е признак за изправено ходене

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Николас Мадуро ще бъде изправен пред съда в Ню Йорк утре

Свят Преди 9 часа

Държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

Свят Преди 9 часа

Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Свят Преди 10 часа

Протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Оптичен кабел между Литва и Латвия е повреден в Балтийско море

Свят Преди 10 часа

Обстоятелства около инцидента се разследват.

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Леонардо ди Каприо пропусна наградите в Палм Спрингс заради военната операция във Венецуела

Любопитно Преди 10 часа

Той трябваше да получи наградата „Пустинна палма” за актьор за участието си във филма „Битка след битка”. Ди Каприо обаче не можа да излети от Сейнт Бартс поради въздушните ограничения

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Свят Преди 11 часа

Синдромът на вродената миастения представлява група от редки наследствени заболявания, причинени от генетична промяна, която води до мускулна слабост, засилваща се при физическа активност

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

България Преди 12 часа

По непотвърдена информация котвата се е скъсала и корабът е отнесен от пристанището от ураганния вятър

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Свят Преди 12 часа

Това заяви в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

България Преди 12 часа

"Левски" е моята любов. Винаги съм знаел какво трябва да се направи", сподели той

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

България Преди 12 часа

Това написа кметът на София по повод 148-годишнината от Освобождението на града

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Медведев: Тръмп действа незаконно във Венецуела

Свят Преди 13 часа

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Как да направите по-лесно завръщането на работа след празниците

Любопитно Преди 13 часа

Връщането към рутината може да донесе смесица от нежелание, тревожност и ниски нива на енергия – дори и ако харесвате работата си

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Свят Преди 14 часа

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро беше „преиграно“ от неговите противници с драматичен саундтрак и представено чрез езика на интернет меметата

Всичко от днес

От мрежата

Кога навън наистина е твърде студено за кучето ни

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 5 – 11 януари: Изясняване, вътрешна промяна и подготовка за нови стъпки

Edna.bg

Пълнозърнести гофрети

Edna.bg

Днес се прощаваме с великия Димитър Пенев

Gong.bg

ПСЖ срещна трудности, но триумфира в градското дерби с ФК Париж

Gong.bg

Сняг на Бабинден: След серията топли дни зимата се завръща

Nova.bg

Кога един самолет може да излети и да се приземи безопасно

Nova.bg