Гръцките фермери дадоха ултиматум, заплашват с 48-часова пълна блокада

Н а национална среща в Малгара край Солун, продължила почти четири часа, протестиращите гръцки земеделци, които блокират пътища в страната от края на ноември, дадоха срок на правителството до сряда включително да отговори на основните им искания, съобщи телевизия Скай.

Гръцки фермери заплашват с блокади на пътищата към България

В противен случай според информациите те заплашват в четвъртък и петък да засилят протестните си действия и в продължение на 48 часа да предприемат пълна блокада на магистралите, на обиколните пътища и на всички гранични пунктове в Гърция.

В момента обикновено е възможно блокадите по основните пътища да бъдат избегнати по обиколни маршрути, а на граничните пунктове е засегнат предимно товарният трафик.

Гръцки земеделци с трактори на протест близо до границата с България

Земеделците са решили също така да поставят като основно изискване за започване на диалог гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис да се откаже от подписването на планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур.

Подписването на споразумението с Меркосур, макар че беше договорено, се отлага заради опозицията на някои страни, предимно Франция, главно поради опасенията на земеделските производители, че то ще позволи безконтролен внос на евтина селскостопанска продукция в Евросъюза. Очаква се дата за сключването му да бъде определена през първата половина на януари.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ. Сред исканията им обаче има и такива като минимални гарантирани цени, допълнителни облекчения на цените на електроенергията и горивата за земеделието и др.

Както съобщи държавната телевизия ЕРТ, вчера те за пореден път блокираха за няколко часа граничния преход Промахон на границата с България.