Какво ни очаква в политиката през 2026 г. според нумерологията

И дната 2026 г. ще е много активна в политически план, заяви нумерологът Ния Николова пред Агенция „Фокус“. „Числото 6 се свързва с работа, професионализъм и политика. И всеки ще има стабилност в тази посока. Ще се засили съмнението на хората и това ще доведе до активното желание за доказване и налагане и в политически аспект това доказване и налагане няма да е много благоприятно“, обяснява Ния Николова.

„Ще има политически борби от най-ниските нива до най-високите, всеки ще се бори за власт. Шестицата е свързана с властта на политиката и си представяме как, ако от всяка страна всеки се бори за себе си, за власт, това ще е разтърсващо“, категорична е тя.

„Всеки ще смята, че е прав и ще си вярва, ще има амбиция, увереност и в собствените си способности, че може да го направи. Такива ще са усещанията на всички хора. И тя ще бъде една много активна година, защото наистина всеки ще се чувства силен и ще иска да направи това, от което има нужда“, обяснява нумерологът.

Тя коментира, че от една страна това е положително, защото всеки ще намери мястото си и ще открие себе си. „В политически план ще има нетърпимост към другите и ще застанем зад себе си, зад собствените си усещания, зад собствените си принципи и желания и няма да искаме да приемем другите, което не е много положително“, добави тя.

Николова обясни, че според нумерологията шестицата носи енергията на силното его, и в политически и световен мащаб това няма да донесе стабилност.

„Всеки ще търси себе си и доказването на себе си, колко може, колко иска, колко знае. Ще е динамична година“, заключи тя.