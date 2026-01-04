Идентифицирани са всички 40 жертви от пожара в бар в Швейцария

П оследните 16 души, загинали при пожара в бар по време на Нова година в швейцарския планински курорт Кран Монтана, са идентифицирани, съобщи швейцарската полицията, цитирана от световните агенции.
The bodies of 16 more victims of a bar fire in the Swiss ski resort of Crans-Montana have been identified by police.— The Morning (@TheMorningLK) January 4, 2026
The youngest person was a Swiss girl aged 14, with nine aged under 18. The group includes people of Swiss, Italian, Romanian, Turkish and French nationalities,… pic.twitter.com/3gnrdjxYLM
Това означава, че всички 40 жертви на пожара вече са идентифицирани, заявиха швейцарските власти. Полицията добави, че няма да дава подробности за самоличността на жертвите.