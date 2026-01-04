Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес може да „плати по-висока цена“ от сваления лидер Николас Мадуро, „ако не направи това, което е правилно“, предаде Ройтерс. Тръмп каза това в интервю за списание „Атлантик“.

"Възстановяването на страната не е нещо лошо", допълни Тръмп, визирайки Венецуела. "Венецуела е във фалит. Тази страна е катастрофа във всички области“, добави той.

Ройтерс припомня, че Тръмп първоначално похвали Родригес вчера, след като американските сили заловиха венецуелския лидер Мадуро по време на операция в Каракас. Но малко след това Родригес обаче заяви, че нейната страна ще защитава природните си ресурси.

"Ако тя не иска да прави онова, което е правилно, то тя ще плати много висока цена, вероятно по-висока от цената, платена от Мадуро“, каза Тръмп в телефонно интервю за „Атлантик“.

Той защити решението си Мадуро да бъде заловен със сила, като заяви в интервюто: „Знаете ли, възстановяването там и смяната на режима - както и да го наречете - е по-добро от това, което има там в момента. По-лошо не може да стане“.

Тръмп също така каза, че и други държави може да станат обект на американска намеса. „Имаме нужда от Гренландия, абсолютно“, заяви той за острова, който е част от Дания, която пък е членка на НАТО.