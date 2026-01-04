Свят

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Тръмп също така каза, че и други държави може да станат обект на американска намеса

4 януари 2026, 20:39
Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес може да „плати по-висока цена“ от сваления лидер Николас Мадуро, „ако не направи това, което е правилно“, предаде Ройтерс. Тръмп каза това в интервю за списание „Атлантик“.

"Възстановяването на страната не е нещо лошо", допълни Тръмп, визирайки Венецуела. "Венецуела е във фалит. Тази страна е катастрофа във всички области“, добави той.

Ройтерс припомня, че Тръмп първоначално похвали Родригес вчера, след като американските сили заловиха венецуелския лидер Мадуро по време на операция в Каракас. Но малко след това Родригес обаче заяви, че нейната страна ще защитава природните си ресурси.

"Ако тя не иска да прави онова, което е правилно, то тя ще плати много висока цена, вероятно по-висока от цената, платена от Мадуро“, каза Тръмп в телефонно интервю за „Атлантик“.

Той защити решението си Мадуро да бъде заловен със сила, като заяви в интервюто: „Знаете ли, възстановяването там и смяната на режима - както и да го наречете -  е по-добро от това, което има там в момента. По-лошо не може да стане“.

Тръмп също така каза, че и други държави може да станат обект на американска намеса. „Имаме нужда от Гренландия, абсолютно“, заяви той за острова, който е част от Дания, която пък е  членка на НАТО.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Доналд Тръмп Венецуела Делси Родригес Николас Мадуро Американска намеса Смяна на режим Заплахи Икономически колапс Гренландия САЩ
Последвайте ни

По темата

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Тръмп: Делси Родригес може да плати по-висока цена от Мадуро, ако не направи това, което е правилно

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Звезда от „Анатомията на Грей“ разкри, че страда от рядко невромускулно заболяване

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Корабче се удари в кей в Созопол заради силния вятър

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Наско Сираков: Димитър Пенев беше велика фигура в българския футбола

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
На втория ден на Коледа имен ден празнуват...
Ексклузивно

На втория ден на Коледа имен ден празнуват...

26.12.2025
<p>Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната</p>
Ексклузивно

Опасно студено време: Жълт код в 10 области от страната

26.12.2025
Какво да правим с остатъците от празничните трапези
Ексклузивно

Какво да правим с остатъците от празничните трапези

26.12.2025
ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени
Ексклузивно

ИТ индустрията догодина ще зависи от неясните цени

26.12.2025

Виц на деня

– Мамо, защо татко винаги има последната дума? – Защото тя е: „Добре…“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Голяма част от охранителите на Мадуро са били убити при операцията за залавянето му

Свят Преди 1 час

Това заяви в телевизионно изявление министърът на отбраната на Венецеула Владимир Падрино

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

Терзиев: София е символ на свобода, достойнство и устойчивост

България Преди 1 час

Това написа кметът на София по повод 148-годишнината от Освобождението на града

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

„Не си играйте игрички“: Как Белият дом превърна залавянето на Мадуро в интернет сензация

Свят Преди 3 часа

Залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро беше „преиграно“ от неговите противници с драматичен саундтрак и представено чрез езика на интернет меметата

Полети на летище "Васил Левски" пренасочени и отменени заради ураганния вятър

Полети на летище "Васил Левски" пренасочени и отменени заради ураганния вятър

България Преди 4 часа

Пътниците могат да се информират за актуалното състояние на излитащите и кацащите от сайта на летището

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Папа Лъв XIV: Венецуела трябва да остане независима държава

Свят Преди 4 часа

След военната операция на САЩ и задържането на Мадуро САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Зеленски: Русия нанесе над 2000 въздушни удара в новогодишната седмица

Свят Преди 5 часа

През изминалата седмица Русия е атакувала Украйна с над 1070 планиращи бомби, около 1000 дрона и шест ракети, посочи украинският президент

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

Задействаха BG-ALERT заради бурен вятър в Боровец

България Преди 5 часа

В района на курорта има много паднали дървета, някои от тях са паднали върху автомобили

Международното летище в Атина

Полетите над Гърция постепенно се възстановяват след техническия проблем

Свят Преди 5 часа

Проблем с радиочестотите на ръководството на въздушното движение на Гърция тази сутрин предизвика отмяната на повечето полети от и към страната и затварянето на въздушното ѝ пространство

Барът в Кран Монтана, който отне десетки животи, е ограден с полицейски ленти

Разследване срещу управителите на бара-ковчег в Швейцария

Свят Преди 5 часа

Разследването включва предполагаеми престъпления като убийство по непредпазливост, причиняване на телесна повреда по непредпазливост и неумишлено причиняване на пожар

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

Имунолог обяснява: Как мръсният въздух влияе на здравето ни

България Преди 5 часа

Хората боледуват по-често, когато живеят в замърсени райони, подчерта д-р Цветелина Великова

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

След еврото: НАП и КЗК проверяват сигнали за необосновано поскъпване

България Преди 6 часа

Днешната акция се проведе в голям магазин за електроника в София

Възпоменателният кът край стадион "Българска армия"

Любо Пенев почете чичо си Димитър, стотици се събраха на „Българска армия“

България Преди 7 часа

От вчера вечерта пред „Армията“ беше оформен специален възпоменателен кът, където всеки може да се сбогува с Пената с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен

Доналд Тръмп

Sky News: Венецуела е само началото – кой е следващият за САЩ?

Свят Преди 8 часа

Изглежда началото на XIX в. е напът да си поиска обратно външната политика. Tрябва да осмислим следния израз: Доктрината „Донро“

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Какво да ядем при запушен нос - шест храни за по-лесно дишане

Любопитно Преди 8 часа

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Как да се възстановим след празничната трапеза – стъпка по стъпка

Любопитно Преди 9 часа

„Прекомерният прием на различни храни може да отключи остър гастрит, колит и дори панкреатит и жлъчна криза“, предупреждава специалистът по хранене и диететика проф. Донка Байкова

<p>Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър</p>

Затварят пътищата към Витоша заради ураганен вятър

България Преди 9 часа

Решението е превантивна мярка, предприета поради реална опасност за сигурността на движението и пребиваването в планината

Всичко от днес

От мрежата

Как да успокоя котката ми по време на новогодишната заря

dogsandcats.bg

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg
1

Кога ще вали отново сняг

sinoptik.bg
1

Опасностите от мръсния въздух за здравето

sinoptik.bg

Тапетите на Edna.bg за ЯНУАРИ 2026 носят усещане за ново начало, чиста страница и тихо вълшебство

Edna.bg

Проучване: Gen Z наистина виждат света като страшно място

Edna.bg

Реал Мадрид разгроми Бетис, юноша на "белия балет" е големият герой

Gong.bg

Сираков: Старшията беше и хитър, и умен, с Боби и Любо не са добре нещата

Gong.bg

Наско Сираков: Димитър Пенев беше изключителен човек, велика личност във футбола

Nova.bg

Туристическо корабче се удари в кея на пристанището в Созопол и потъна

Nova.bg