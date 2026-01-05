Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Н а 5 януари православната църква почита светите мъченици Теопемпт и Теона, както и преподобните Синклитикия и Аполинария. Денят е част от подготовката за големия празник Богоявление, който следва на 6 януари.

Светите мъченици Теопемпт и Теона

Теопемпт е епископ в Никомидия (днешна Турция) в началото на IV век, по времето на управлението на император Диоклециан. Известен с преследването на християните, той отказва да се отрече от вярата си и е подложен на жестоки мъчения, завършили с екзекуцията му. Теона, първоначално езически магьосник, бил призован да противодейства на чудесата, извършвани от Теопемпт. Виждайки силата на неговата вяра, Теона приема християнството и също е измъчван и убит.

Преподобна Синклитикия

Синклитикия е родена в богато семейство, преселило се от Македония в Александрия. Въпреки луксозното си детство, тя избира скромен и благочестив живот. След смъртта на родителите си, тя раздава наследството си на бедните и се премества с незрящата си сестра в семейния мавзолей, където посвещава времето си на изучаване на Свещеното писание. Синклитикия се разболява тежко, но никога не се оплаква и умира на 80 години, оставяйки след себе си пример за благочестие.

Традиции и обичаи на 5 януари

На този ден в народната традиция се избягва плач, защото иначе ще прекарате цяла година в сълзи. Но не трябва да се организират и шумни весели. А прането и миенето на предмети е забранено, тъй като водата се смята за свещена.

В навечерието на Богоявление се събира сняг, за който се вярва, че има лечебни свойства и подмладява кожата. Стар български обичай, наречен Водици, се отбелязва на 5, 6 и 7 януари и символизира началото на новата година, както и обединението на мъжкото и женското начало. Вярва се, че водата в тези дни придобива магическа сила, а небето се отваря и желанията се сбъдват.

Един от характерните обреди е „мълчана вода“. В полунощ съд с чиста вода се изнася навън и се оставя под звездите да „мълчи“ през цялата нощ. Преди това водата се държи в ръце, а човек изрича своето най-съкровено желание. На сутринта се благодари на водата, лицето и тялото се измиват и напръскват с нея, а водата се изпива в рамките на деня.