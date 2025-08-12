България

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

12 август 2025, 17:17
Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения
Д ефинирани са множество ограничения при подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан". Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев. Въпросът е относно използване на система за гасене на пожари Guardian и е публикуван на сайта на Народното събрание.

Подготовката за използване на контейнери Guardian е проведена на симулатор на самолет "Спартан" в „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“, Италия, в авиобаза Враждебна и с изпълнение на тренировъчни полети за десантиране на контейнери Guardian на летище Чешнегирово, обяснява в отговора си Атанас Запрянов. През август 2023 г., след приключване на летателната подготовка, Военновъздушните сили (ВВС) са анализирали и оценили резултатите от подготовката за мисия „Десантиране на контейнери за пожарогасене Guardian“ със самолет "Спартан", при което са дефинирани множество ограничения и проблемни въпроси, свързани с безопасността на полетите. 

Пожарът над Рилския манастир е овладян

Към подготовка за пожарогасене с десантиране на контейнери Guardian се допускат екипажи, подготвени и допуснати до мисия „Десантиране на товари от въздуха с контейнери - Combat/Container Delivery System (C.D.S.)”. Въпреки настояването на BBC от „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ са пропуснали етап от подготовката, а именно - десантиране на леки и средни товарни контейнери. Програмата на „LEONARDO S.p.A Aircraft Division“ за летателна подготовка е била изпълнена в състав на смесен екипаж и не е включила изпълнение на полет за десантиране на контейнери Guardian в състав само на български екипаж, отговаря още министърът.

Към 1 август 2025 г. двамата пилоти, сертифицирани на 22 юни 2023 г. за десантиране на контейнери Guardian, не са достигнали условията за изпълнение на задачата за десантиране на товар от въздуха в състава на екипаж. Към реално изпълнение на мисията се допускат екипажи, запознати с утвърдени техники, тактики и процедури (ТТП) за пожарогасене от въздуха с контейнери Guardian и изготвени към тях Правила и мерки за безопасност. Такива не са налични и към 1 август 2025 г. във ВВС не е постъпила информация за инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Използването на система Guardian без налични ТТП ще доведе до експоненциално намаляване на ефективността, до увеличаване на риска и застрашително намаляване нивото на безопасност, обяснява Атанас Запрянов.

България остава в плен на огнените стихии

В ход е подготовката на определените екипажи от авиобаза Враждебна за десантиране на товари от въздуха с контейнери. При достигане на условията и натрупване на необходимия опит е планирано част от тях да започнат подготовка за десантиране на контейнери Guardian. Планирани са и регулярни тренировъчни сесии на симулатор, с какъвто разполагат ВВС на Румъния, посочва още Запрянов.

Реалното изпълнение на задачи ще се извърши след приключване на пълната подготовка и детайлна оценка на обстановката и нивото на приемлив риск, посочва още министърът.

Огнена стихия бушува в България и РСМ: Пожарникари се борят с пламъците

Системата за гасене на пожари Guardian е получена в резултат на договора за закупуване на самолетите Spartan, като цената е 6,7 млн. евро, посочва още Атанас Запрянов.

В края на юли Димитър Георгиев, заместник-командир на Военновъздушните сили, обясни, че системата се използва с много ограничения и на границата на експлоатационните характеристики на самолет "Спартан". Предложили сме придобиването на от два до три нови самолета "Спартан", цената на един самолет е около 75 млн. евро със система за гасене на пожари. Самолет „Спартан“ от новата генерация предвижда използването на противопожарен модул, който се инсталира на самолета и от порядъка на 90 минути може да бъде натоварен самолетът и да хвърли до осем тона вода, каза още той.

