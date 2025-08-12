Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Т емпературите в Кипър все повече се покачват и днес метеоролозите очакват да достигнат до 43 градуса по Целзий, поради което работата на открито е забранена в часовия диапазон между 12 и 16 ч., съобщава кипърското издание "Сайпръс мейл".

За днешния ден на средиземноморския остров е обявен оранжев код за горещини.

Greetings from boiling #Cyprus! 🌞🇨🇾 Today's temperature 35°C - feels like 44°C! 🥵🥵 pic.twitter.com/j0bv2l3ZTS — Cyprus Passion (@CyprusPassion) August 12, 2025

Забраната за работа на открито е в сила във всички райони с оранжев код, които се намират на повече от 10 километра от брега и на надморска височина под 300 метра, както и във всички райони с надморска височина над 1150 метра. Тя включва и услугите за доставка на храна и пощенските работници.

Оранжевият код за опасно горещо време е валиден до 17:00 часа днес.

Şanlıurfa'da termometreler 53 dereceyi gösterdi. pic.twitter.com/EoHOtcjk6j — TRT HABER (@trthaber) August 12, 2025

Петдесет и три градуса по Целзий показаха днес термометрите в югоизточния турски град Шанлъурфа.

Изнурителната жега продължава да оказва негативно влияние върху живота на местните жители. Поради високите температури обичайно оживените улици и булеварди на града опустяха и много граждани потърсиха спасение и прохлада в парковете под сянката на дърветата.

Шанлъурфа е един от градовете в Турция с най-високи температури на въздуха.