Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента

12 август 2025, 18:39
Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар
Източник: iStock/Getty Images

Ч ерногорски войник загина, а друг беше сериозно ранен, когато водоноската им се преобърна по време на борба с горски пожари в хълмовете северно от столицата.

Пожарните екипи, подпомагани от военни, се бореха с пожара около Подгорица за втори ден, когато камионът се преобърна, съобщи министерството на отбраната.

„Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента“, се казва в изявлението на министерството.

В Черна гора викат Господ, НАТО и ЕС на помощ

Според националната телевизия двамата мъже на около 40 години са били в камиона, когато той се е преобърнал на неравен терен, предаде АФП.

Самолети за гасене на пожари и повече от 100 души военен персонал бяха мобилизирани, за да опитат да овладеят множество пожари, които унищожиха няколко къщи и принудиха десетки хора да се евакуират.

Овладени са два от фронтовете на големия горски пожар в Източните Родопи

Жегата също допринесе за разрастването на голям горски пожар на адриатическото крайбрежие на страната.

Няколко балкански държави, включително съседните Албания и Хърватия, също се борят с горски пожари, подхранени от високите температури, докато гореща вълна обхваща Европа.

Властите предупредиха, че се очаква температурите да се покачат до 41°C в някои части на полуострова, а през по-голямата част от седмицата се прогнозира екстремна жега. 

Източник: БГНЕС    
Горски пожар Черна гора Войник загинал Пожарогасене Военни Гореща вълна Инцидент Подгорица Балкани Министерство на отбраната
<p>Русия иска да отвори генерално консулство във Варна?</p>

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

България Преди 56 минути

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

<p>🌡️Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите удариха 53&deg;C</p>

Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Свят Преди 1 час

Забраната за работа на открито е в сила във всички райони с оранжев код в Кипър

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

Любопитно Преди 2 часа

От таен гроб и мистериозна смърт до огромен харем и милиони потомци – животът на Великия хан е пълен с легенди и невероятни истории

<p>Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна</p>

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 2 часа

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Свят Преди 2 часа

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

<p>&quot;Отношенията с Берлин са обтегнати&quot;</p>

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Свят Преди 3 часа

Това е тежък удар за отношенията между двете страни, каза Рон Просор

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 3 часа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 3 часа

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 3 часа

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 3 часа

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 3 часа

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 3 часа

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 3 часа

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 3 часа

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Свят Преди 3 часа

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

