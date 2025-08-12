Черногорски войник загина при потушаване на горски пожар

Ч ерногорски войник загина, а друг беше сериозно ранен, когато водоноската им се преобърна по време на борба с горски пожари в хълмовете северно от столицата.

Пожарните екипи, подпомагани от военни, се бореха с пожара около Подгорица за втори ден, когато камионът се преобърна, съобщи министерството на отбраната.

„Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента“, се казва в изявлението на министерството.

Според националната телевизия двамата мъже на около 40 години са били в камиона, когато той се е преобърнал на неравен терен, предаде АФП.

Самолети за гасене на пожари и повече от 100 души военен персонал бяха мобилизирани, за да опитат да овладеят множество пожари, които унищожиха няколко къщи и принудиха десетки хора да се евакуират.

Жегата също допринесе за разрастването на голям горски пожар на адриатическото крайбрежие на страната.

Няколко балкански държави, включително съседните Албания и Хърватия, също се борят с горски пожари, подхранени от високите температури, докато гореща вълна обхваща Европа.

Властите предупредиха, че се очаква температурите да се покачат до 41°C в някои части на полуострова, а през по-голямата част от седмицата се прогнозира екстремна жега.