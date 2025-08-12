Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че са влезли в „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и са изпратили резерви за спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс.

В изявление Генералният щаб на ВСУ заяви, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени и че други са влезли в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на самата бойна част.

pretty deep push west - Pokrovsk is now in an operational encirclement.

The gap is down to around 8km.

The yellow line on the 2nd map shows the only secure and working supply line after the northern route was cut and the western route is under full drone and artillery control. pic.twitter.com/hbIRb89Ssc — -- GEROMAN -- time will tell - 👀 -- (@GeromanAT) August 12, 2025

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитвайки се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и оборудване“, пише в изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района. Корпусът ще докладва резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница на Донецка с Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, въвеждайки подкрепления и напредвайки. Опитите за навлизане към момента са неуспешни, но руснаците активно се опитват и ще продължат да опитват“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов. Той допълни, че в момента по цялата линия на контрол на „Днепър“ руските сили „пълзят, все едно това е последният им шанс“.