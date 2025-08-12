Свят

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка

12 август 2025, 19:11
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удриха 53°C

Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C
Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци

Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци
Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски
Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп
САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико
Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати
Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин
Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщиха днес, че са влезли в „тежки боеве“ край градовете Покровск и Добропиля в Донецка област и са изпратили резерви за спиране на настъплението на малки групи руски военни, предаде Ройтерс.

В изявление Генералният щаб на ВСУ заяви, че някои от групите, опитващи се да преминат украинските отбранителни линии в района, вече са унищожени и че други са влезли в сблъсък с украинските сили.

Първи корпус на Националната гвардия на Украйна „Азов“ е заел отбранителни позиции в района на Покровск, съобщи Укринформ, цитирайки изявление във „Фейсбук“ на самата бойна част. 

„Ситуацията остава сложна и динамична. Противникът, опитвайки се да напредне в този сектор, понася тежки загуби в жива сила и оборудване“, пише в изявлението. Частите на „Азов“ планират и предприемат мерки за блокиране на противниковите сили в района. Корпусът ще докладва резултатите от действията си по-късно.

Укринформ съобщи още, че руските сили са засилили натиска си и в района на Купянск и Новопавловка, атакувайки край административната граница на Донецка с Днепропетровска област.

„Има засилен натиск по целия сектор. Руснаците се опитват да използват последния летен месец, въвеждайки подкрепления и напредвайки. Опитите за навлизане към момента са неуспешни, но руснаците активно се опитват и ще продължат да опитват“, заяви говорителят на оперативно-стратегическа войскова група „Днепър“ Виктор Трегубов.  Той допълни, че в момента по цялата линия на контрол на „Днепър“ руските сили „пълзят, все едно това е последният им шанс“.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Украйна Русия Война Боеве Донецка област Покровск ВСУ Азов Настъпление Отбрана
Свят Преди 1 час

Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента

България Преди 2 часа

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

Свят Преди 2 часа

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

Свят Преди 3 часа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

България Преди 3 часа

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

България Преди 3 часа

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Свят Преди 3 часа

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Любопитно Преди 3 часа

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

България Преди 3 часа

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

Любопитно Преди 3 часа

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

България Преди 3 часа

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

.

4000 лева разлика в заплатите у нас

България Преди 3 часа

Най-голяма е увеличението на възнагражденията в образованието

Свят Преди 3 часа

Акош Хадази публикува снимки на имението на семейство Орбан в Хатванпуста, което според Гергей Гуляш, министърът, отговарящ за кабинета на министър-председателя, е просто „имение“, докато самият Орбан твърди, че това е фермата на баща му

България Преди 3 часа

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

България Преди 3 часа

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Любопитно Преди 4 часа

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

