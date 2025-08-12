Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Ю жнокорейски съд постанови днес съпругата на бившия президент Юн Сук-йол, който бе вкаран в затвора, да бъде арестувана, предаде Асошиейтед прес.

Съдебното решение е направено в момент, когато следователи се опитват да повдигнат обвинения срещу нея по подозрение в различни престъпления, включително подкупи, пазарна манипулация и намеса при избора на кандидат.

Следователите казаха, че Окръжният съд в Сеул е издал днес заповед за арест на Ким Кьон-хи. Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул и насочени към управлението на Юн – консерватор, който бе отстранен от поста през април и повторно арестуван миналия месец заради това, че за кратко въведе военно положение през декември.

Въпреки че отстраняването на Юн следва дълга поредица от южнокорейски президенти, чиито мандати завършват зле, той и Ким са първата президентска двойка, арестувана едновременно по обвинения в престъпления, отбелязва АП.