Свят

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул

12 август 2025, 19:54
Карълайн Левит: Срещата с Путин е

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев
АЕЦ

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия
Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск

Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C
Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци

Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци
Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски
Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Ю жнокорейски съд постанови днес съпругата на бившия президент Юн Сук-йол, който бе вкаран в затвора, да бъде арестувана, предаде Асошиейтед прес.

Съдебното решение е направено в момент, когато следователи се опитват да повдигнат обвинения срещу нея по подозрение в различни престъпления, включително подкупи, пазарна манипулация и намеса при избора на кандидат.

Следователите казаха, че Окръжният съд в Сеул е издал днес заповед за арест на Ким Кьон-хи. Разследването срещу нея е едно от трите специални прокурорски разследвания, започнати от новото либерално правителство в Сеул и насочени към управлението на Юн – консерватор, който бе отстранен от поста през април и повторно арестуван миналия месец заради това, че за кратко въведе военно положение през декември.

Въпреки че отстраняването на Юн следва дълга поредица от южнокорейски президенти, чиито мандати завършват зле, той и Ким са първата президентска двойка, арестувана едновременно по обвинения в престъпления, отбелязва АП.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Южна Корея Юн Сук-йол Ким Кьон-хи Арест Корупция Президентска двойка Съдебно решение Разследване Военно положение Политически скандал
Последвайте ни

По темата

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант

Карълайн Левит: Срещата с Путин е

Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп

АЕЦ

АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво различава един Автокаско калкулатор от посредник в офис?

Какво различава един Автокаско калкулатор от посредник в офис?

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Свят Преди 20 минути

Додик ще плати 36 500 босненски марки

<p>Русия иска да отвори генерално консулство във Варна?</p>

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

България Преди 2 часа

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

България Преди 3 часа

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

Моника Селеш

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Свят Преди 3 часа

51-годишната звезда на тениса разкри, че е била диагностицирана с рядко автоимунно заболяване

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

Любопитно Преди 4 часа

От таен гроб и мистериозна смърт до огромен харем и милиони потомци – животът на Великия хан е пълен с легенди и невероятни истории

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Свят Преди 4 часа

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Свят Преди 4 часа

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

<p>&quot;Отношенията с Берлин са обтегнати&quot;</p>

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Свят Преди 4 часа

Това е тежък удар за отношенията между двете страни, каза Рон Просор

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 4 часа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 4 часа

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 4 часа

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 4 часа

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 4 часа

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 4 часа

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 4 часа

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 5 часа

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

На море с куче: няколко практични съвета

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

НА ЖИВО: Ференцварош срещу Лудогорец - съставите

Gong.bg

Официално: Ботев Пловдив се подсили с национал на България

Gong.bg

ГЕРБ и ПП в задочен спор за закупени системи за гасене на пожари

Nova.bg

Гореща седмица: Борбата с огнената стихия у нас продължава (ОБЗОР)

Nova.bg