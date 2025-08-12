Свят

Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия

12 август 2025, 17:27
Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп
САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико
Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати
Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин
Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул
Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията
Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп
Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ

Огнен ад в Черна гора, страната поиска международна помощ

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Разговорът е бил осъществен по желание на украинския президент, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция във Фейсбук. Турският и украинският президент са обсъдили двустранни, регионални и международни въпроси. 

* Видеото е архивно!

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия, които се провеждат в Истанбул, и е изразил надежда, че при следващия им кръг ще бъдат постигнати значими резултати по отношение на прекратяването на огъня по пътя към траен мир.

Президентът на Турция е заявил, че страната му е готова да бъде домакин на среща на лидерите на Русия и Украйна и е изразил увереност, че сформирането на работни групи, които разглеждат военни, политически и хуманитарни въпроси, ще отвори пътя към това. 

Ердоган е подчертал, че Турция продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна.

Източник: БТА, Айше Сали    
Ердоган Зеленски Турция Украйна Русия Телефонен разговор Мирни преговори Прекратяване на огъня Посредничество Суверенитет на Украйна
Последвайте ни

По темата

4000 лева разлика в заплатите у нас

4000 лева разлика в заплатите у нас

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

pariteni.bg
10 породи кучета за стопани без опит

10 породи кучета за стопани без опит

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

България Преди 23 минути

Майката била свидетел на насилието

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

България Преди 51 минути

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 1 час

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 1 час

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 1 час

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 1 час

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 1 час

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 1 час

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 1 час

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

България Преди 2 часа

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

<p>Шампионът от &quot;Уимбълдън&quot;&nbsp;отпадна в първия кръг на тенис турнира в София</p>

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

България Преди 2 часа

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 2 часа

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

Откриха голямо количество райски газ край Черноморец

България Преди 2 часа

Количеството е повече от 300 килограма

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

Мобилно приложение показва цените на лекарствата в лева и евро

България Преди 2 часа

Приложението е безплатно и ще даде възможност на всеки гражданин за достъп до актуална информация за цените на лекарствата в България

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Възрастни жени се сбиха за последната кутия цигари (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Наложи се и собственикът на магазина да се намеси, за да прекрати скандала

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул готви двоен удар, двама бранители са пред трансфер

Gong.bg

Марин Петков е "Герой на кръга" сред нападателите

Gong.bg

50 000 лв. гаранция за обвиняем за подземната фабрика за цигари в Момково

Nova.bg

Кутия с дарения за болно дете е открадната от магазин в Казанлък

Nova.bg