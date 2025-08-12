Ердоган разговаря със Зеленски

Може ли Путин да бъде арестуван в Аляска по време на срещата с Тръмп

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Разговорът е бил осъществен по желание на украинския президент, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция във Фейсбук. Турският и украинският президент са обсъдили двустранни, регионални и международни въпроси.

* Видеото е архивно!

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия, които се провеждат в Истанбул, и е изразил надежда, че при следващия им кръг ще бъдат постигнати значими резултати по отношение на прекратяването на огъня по пътя към траен мир.

Президентът на Турция е заявил, че страната му е готова да бъде домакин на среща на лидерите на Русия и Украйна и е изразил увереност, че сформирането на работни групи, които разглеждат военни, политически и хуманитарни въпроси, ще отвори пътя към това.

Ердоган е подчертал, че Турция продължава да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна.