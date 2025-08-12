АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

У краинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

Strong fire at the Zaporizhzhia NPP



▪️"Extinguishing the fire in this area is impossible because the entire shoreline there is mined," write enemy sources.

▪️There is no official data yet on whether there is a threat to the NPP itself — unknown.



RVvoenkor pic.twitter.com/JWQUSrbR38 — EZKAFERNO (@Ezkaferno1373) August 12, 2025

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм".

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

Междувременно украинското разузнаване съобщи днес, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан – на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс.

Службата за сигурност на Украйна заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни и че видеоклипове, заснети от местни жители, са потвърдили поразяването на обекта.

Украинските специални служби подчертаха, че продължават серия от специални операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, предаде Укринформ.

Русия завзе най-голямата АЕЦ в Европа, където избухна пожар след обстрел

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника за терор с „Шахеди“ в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, подчерта СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти съобщиха, че в резултат на атаките няма пострадали.