АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар

12 август 2025, 19:42
Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев
Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея
Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C
Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци
Ердоган разговаря със Зеленски
Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

У краинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви днес назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм".

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

Междувременно украинското разузнаване съобщи днес, че негови дронове са поразили склад с далекобойни безпилотни летателни апарати „Шахед“, разположен в руската република Татарстан – на около 1300 километра от Украйна, предаде Ройтерс.

Службата за сигурност на Украйна заяви, че това е втори подобен удар за последните четири дни и че видеоклипове, заснети от местни жители, са потвърдили поразяването на обекта.

Украинските специални служби подчертаха, че продължават серия от специални операции за поразяване на вражески цели дълбоко в руския тил, предаде Укринформ.

Русия завзе най-голямата АЕЦ в Европа, където избухна пожар след обстрел

„Повтарящата се атака срещу този обект на военно-промишления комплекс има за цел да намали възможностите на противника за терор с „Шахеди“ в Украйна. Операциите срещу предприятия, които осигуряват оръжия на руската военна машина, ще продължат“, подчерта СБУ.

Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия съобщи, че тази сутрин средствата за противовъздушна отбрана са свалили девет украински дрона над Татарстан, предаде ТАСС. Местните власти съобщиха, че в резултат на атаките няма пострадали.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Милорад Додик избегна затвора, наложиха му парична глоба

Додик ще плати 36 500 босненски марки

МВнР разкри постъпило ли е искане от Русия за откриване на генерално консулство във Варна

Към настоящия момент генералното консулството на Русия във Варна не разполага със сграда за осъществяване на дейността си

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

В комуникацията си с кулата пилотът е обяснил, че има проблем с предната ходова част на апарата

Министър Запрянов: Guardian - системата на самолета "Спартан", има множество ограничения

Това посочва министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от ГЕРБ-СДС Христо Гаджев

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

51-годишната звезда на тениса разкри, че е била диагностицирана с рядко автоимунно заболяване

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

От таен гроб и мистериозна смърт до огромен харем и милиони потомци – животът на Великия хан е пълен с легенди и невероятни истории

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Това е тежък удар за отношенията между двете страни, каза Рон Просор

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

