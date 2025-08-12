България

Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци

12 август 2025, 22:01
Полицаи ескортираха родилка до болница във Варна, родиха се близнаци
Източник: БТА/Никола Узунов

Е скорт на родилка от Добрич до болница във Варна са осигурили от областната полиция, след като бащата на бебето е спрял полицейска кола на изхода на града и е помолил за съдействие. Това съобщи министърът на вътрешните работи Даниел Митов в публикация на своята фейсбук страница.

Родилката е откарана безпрепятствено до лечебното заведение, където няколко часа по-късно са се родили близнаци, допълни вътрешният министър.

След молбата за съдействие от бащата, младши автопатрул от Областната дирекция на МВР в Добрич е потеглил, като междувременно е уведомил и колегите си от Варна, а на Панорамния път при Аксаково инспектори от местното управление са поели съпровода. Във Варна са се включили и служители на Специализираните полицейски сили при Областната дирекция, уточни Митов.

Министърът припомни, че преди дни полицаи от Районно управление - Аксаково са осигурили ескорт за пациент, пътуващ за спешна хемодиализа във Варна.

Източник: БТА, Йоана Христова    
Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
