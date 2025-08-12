Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

С амолет, излетял от летището в турския средиземноморски град Анталия, се е повредил във въздуха и се е наложило да направи аварийно кацане на частно летище в Истанбул след изпълнени със страх мигове, съобщава турската частна телевизия НТВ.

Повредата в предната част на летателния апарат е била установена, докато самолетът е летял над Мраморно море. Пилотът се е свързал с авиодиспечерите с искане да осъществи аварийно кацане на летище Хезарфен или, "ако се налага", в езерото Бююкчекмедже в Истанбул.

В комуникацията си с кулата пилотът е обяснил, че има проблем с предната ходова част на апарата.

Напрегнатата ситуация е завършила с щастлива развръзка – в 12:30 ч. местно време самолетът се е приземил безпроблемно на частното летище Хезарфен.