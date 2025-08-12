Свят

Зеленски: Тръмп и Путин не могат да взимат решения без участието на Киев

Зеленски изрази увереност, че в крайна сметка ще се стигне до тристранна среща между Тръмп, Путин и него

12 август 2025, 20:06
Карълайн Левит: Срещата с Путин е "упражнение по изслушване" за Тръмп
Издадоха заповед за арест на съпругата на бившия президент на Южна Корея
АЕЦ "Запорожие" под обстрел, дронове достигнаха дълбоко в Русия
Украйна изпраща резерви за спиране на настъплението край Покровск
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C
Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци
Ердоган разговаря със Зеленски
Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

У краинският президент Володимир Зеленски каза днес, че един несправедлив мир във войната между Украйна и Русия няма да продължи дълго и ще доведе само до това руските сили да завземат още украинска територия, предаде Ройтерс, позовавайки се на негова публикация в социалните мрежи след телефонния му разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган.

Разговорът е бил осъществен по желание на украинския президент, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция във "Фейсбук". Турският и украинският президент са обсъдили двустранни, регионални и международни въпроси. 

"Имитиращият, а не истински мир няма да продължи дълго и само ще насърчи Русия да завземе още повече територия", написа Зеленски в социалните мрежи след разговора. 

"Те не могат да вземат никакви решения за Украйна без нас", подчерта Зеленски във връзка с планираната среща в петък между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, според новинарската агенция РБК-Украйна. Той изрази надежда, че Тръмп е наясно с това, и подчерта, че срещата между американския президент и руския му колега "със сигурност може да бъде важна за двустранните отношения между САЩ и Русия". 

Зеленски изрази увереност, че в крайна сметка ще се стигне до тристранна среща между Тръмп, Путин и него, за да се сложи край на продължаващата повече от три години война в Украйна. 

Тръмп и Путин също искат да преговарят за прекратяване на войната. Президентът на САЩ неведнъж е заявявал желанието си да сложи край на кръвопролитията възможно най-бързо. По-рано Тръмп заяви, че няма да сключва споразумение с Путин относно войната в Украйна, защото това не е негова отговорност, отбелязва ДПА. 

Украйна се защитава повече от три години с подкрепата на Запада срещу пълномащабната руска инвазия. Европейските съюзници на Киев и ръководството на страната обаче се опасяват, че Путин и Тръмп могат да вземат решение без участието на Украйна, отбелязва Ройтерс. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
