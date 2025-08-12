Свят

Евакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци

С огъня се борят само хеликоптери

12 август 2025, 17:58
Невиждана жега в Кипър и Турция, термометрите на места удариха 53°C

Ердоган разговаря със Зеленски

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Вълна от протести във Вашингтон след решението на Тръмп за федерален контрол над полицията

Е вакуират екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Причината е, че на единия от фронтовете на пожара има върхово горене, вследствие на вятъра. Това налага преместването на екипите в безопасна зона. Фронтът, който се доближава до територията на Национален парк "Пирин", е овладян, благодарение на хеликоптерите, каза още директорът. На другия фронт има върхово горене. В момента чрез хеликоптери се правят опити върховото горене да се сведе до низово, за да бъде безопасно за екипите и те да имат възможност да работят, уточни той. 

Джартов каза кога евакуираните от Плоски ще могат да се върнат

По думите на комисаря в момента, в който горенето стане низово, екипите ще имат възможност да се върнат и да продължат да се борят с пожара. Всички хора са изтеглени и са в безопасност. В момента гасят само хеликоптерите. 

"Всички дават сърцето си, за да спрат тази стихия"

Комисар Василев каза още, че предстои да се направи оценка на ситуацията, за да се прецени как екипите да продължат работата по овладяването на пожара. До момента мерките, които предприемахме, даваха много добри резултати. Не можем да влияем на вятъра, който тук, в района на пожара, е почти постоянен, каза още директорът на РСПБЗН-Благоевград.

Пожар в землището на село Илинденци
5 снимки
Пожар в землището на село Илинденци
Пожар в землището на село Илинденци
Пожар в землището на село Илинденци
Пожар в землището на село Илинденци
Източник: БТА, Деница Кючукова    
Пожар Илинденци Евакуация Хеликоптери Върхово горене Благоевград Комисар Василев Национален парк Пирин Пожарникари Вятър
