България

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

Майката била свидетел на насилието

12 август 2025, 17:45
Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря
Източник: iStock/Getty Images

П олицията в Монтана е арестувала 56-годишен мъж заради насилие над 19-годишната му дъщеря, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР - Монтана.

Сигналът за извършеното домашно насилие е подаден на телефон 112 на 11 август около 02:40 часа. Домът на семейството е посетен от полицейски патрул. На място служителите на реда установили, че в къщата са бащата, майката и дъщерята. Момичето разказало пред полицаите, че баща ѝ я е пребил. Майката била свидетел на насилието и потвърдила думите на дъщеря си, поясняват от полицията.

Мъж преби жена си пред поликлиниката в Монтана, арестуваха го

Мъжът е задържан в Районното управление в Монтана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди седмица в Монтана бе задържан мъж, нанесъл побой над приятелката си на публично място.

Брутално насилие в Монтана: Арестуваха жена, пребила жестоко майка си

По данни на областната полиция в Монтана през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. На много места в Монтана и областта са разлепени плакати на МВР срещу домашното насилие, в които е обявен телефон за сигнали. 

Източник: Милена Островска    
Домашно насилие Монтана Полиция Арест Насилие над дъщеря МВР Побой Задържане Статистика Защита от насилие
Последвайте ни

По темата

4000 лева разлика в заплатите у нас

4000 лева разлика в заплатите у нас

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Скандал с лятната резиденция на Орбан

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски

Свят Преди 41 минути

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

5 зловещи тайни, скрити в миналото на Чингис хан

Любопитно Преди 57 минути

От таен гроб и мистериозна смърт до огромен харем и милиони потомци – животът на Великия хан е пълен с легенди и невероятни истории

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Свят Преди 1 час

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

<p>&quot;Отношенията с Берлин са обтегнати&quot;</p>

Израелският посланик в Германия: Отношенията с Берлин са обтегнати

Свят Преди 1 час

Това е тежък удар за отношенията между двете страни, каза Рон Просор

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 1 час

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 1 час

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 1 час

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 1 час

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 1 час

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 1 час

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 1 час

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Свят Преди 1 час

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Свят Преди 2 часа

Китай потвърди, че е имало сблъсък, и обвини Филипините в "насилствено нахлуване"

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

България Преди 2 часа

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

<p>Шампионът от &quot;Уимбълдън&quot;&nbsp;отпадна в първия кръг на тенис турнира в София</p>

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

България Преди 2 часа

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул готви двоен удар, двама бранители са пред трансфер

Gong.bg

Марин Петков е "Герой на кръга" сред нападателите

Gong.bg

50 000 лв. гаранция за обвиняем за подземната фабрика за цигари в Момково

Nova.bg

Кутия с дарения за болно дете е открадната от магазин в Казанлък

Nova.bg