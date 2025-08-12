Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

П олицията в Монтана е арестувала 56-годишен мъж заради насилие над 19-годишната му дъщеря, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР - Монтана.

Сигналът за извършеното домашно насилие е подаден на телефон 112 на 11 август около 02:40 часа. Домът на семейството е посетен от полицейски патрул. На място служителите на реда установили, че в къщата са бащата, майката и дъщерята. Момичето разказало пред полицаите, че баща ѝ я е пребил. Майката била свидетел на насилието и потвърдила думите на дъщеря си, поясняват от полицията.

Мъжът е задържан в Районното управление в Монтана за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Преди седмица в Монтана бе задържан мъж, нанесъл побой над приятелката си на публично място.

По данни на областната полиция в Монтана през първите шест месеца на тази година в региона има 58 случая на домашно насилие, при които са издадени заповеди за незабавна защита, а за същия период на миналата година има 45 случая. На много места в Монтана и областта са разлепени плакати на МВР срещу домашното насилие, в които е обявен телефон за сигнали.