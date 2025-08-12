България

"Бръснеща болка в гърлото": Симптом на новия COVID-19 вариант

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация

12 август 2025, 20:32
Н овият вариант на COVID-19 "Нимбус“ е по-заразен, но няма данни да протича по-тежко. Аз лично не виждам нищо притеснително. Това каза епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова.

Към момента няма данни "Нимбус“ или NB.1.8.1 да протича по-тежко в сравнение с предходните варианти на вируса, отбеляза тя. При част от заразените болестта протича леко, почти безсимптомно. При други обаче заболяването е по-продължително, стига се и до усложнения и хоспитализации.

Ръст на заразените с COVID-19 в България през последните дни

"Индивидуално е. Обикновено пациентите съобщават за отпадналост, хрема, силно главоболие. Сега много характерна е т.нар. бръснеща силна болка в гърлото“, обясни доц. Бацелова.

Начинът за предпазване е носене на маска и ваксинация.

9-те симптома на новия COVID вариант
9 снимки
болка в гърлото
грип хрема чаша чай жена
загуба на вкус и обоняние
кашлица
Източник: Агенция "Фокус“    
COVID19 Нимбус Епидемиолог Симптоми Превенция Ваксинация Маски Заразност Хоспитализации Протичане на болестта
