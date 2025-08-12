Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Т енис легендата Моника Селеш разкри, че е била диагностицирана с рядко автоимунно заболяване преди три години, съобщава английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

51-годишната тенисистка, която спечели девет титли от Големия шлем през кариерата си на корта, заяви, че е била диагностицирана с миастения гравис – невромускулно автоимунно заболяване, което причинява слабост в произволни мускули.

Звездата на тениса за първи път говори открито за болестта си.

Селеш, която се прослави, когато спечели първия си голям трофей на 16-годишна възраст на Откритото първенство на Франция през 1990 г., каза пред Асошиейтед прес, че за първи път е забелязала симптомите, докато е размахвала ракета.

Сега, преди Откритото първенство на САЩ (US Open), което започва на 24 август,

американката от сръбски произход говори за болестта за първи път, за да повиши осведомеността за нея.

„Играех с деца или членове на семейството и пропусках топка. Казвах си: „Да, виждам две топки.“ Това очевидно са симптоми, които не можете да игнорирате“, каза Селеш.

„И за мен това пътешествие започна. Отне ми доста време наистина да го осмисля, да говоря открито за него, защото е трудно.

Влияе доста на ежедневието ми“,

откровена е тя.

Селеш признава, че дори нещо просто като отва да изсуши косата си е станало предизвикателство.