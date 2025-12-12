Свят

Крал Чарлз III сподели "добри новини" за своето раково заболяване

Това е най-значимата новина за здравословното състояние на краля от февруари 2024 г., когато той обяви диагнозата си

Обновена преди 1 час / 12 декември 2025, 14:35
Източник: Getty Images

К рал Чарлз III сподели "добри новини" за своето раково заболяване, като в лично послание заяви, че ранната диагностика и "ефективната интервенция"означават, че лечението му може да бъде намалено през новата година.

Във видеообръщение, излъчено по Channel 4 в рамките на кампанията Stand Up To Cancer, кралят каза: "Тази стъпка е както лична благословия, така и свидетелство за изключителния напредък, постигнат в грижата за пациенти с рак.“

Това е най-значимата новина за здравословното състояние на краля от февруари 2024 г., когато той обяви диагнозата си, пише BBC.

Типът рак не е посочен, а лечението и наблюдението ще продължат, но той добави: "Ранната диагностика просто спасява животи."

Според Бъкингамския дворец възстановяването на краля е достигнало много положителен етап и той е "реагирал изключително добре на лечението“, до степен че лекарите ще трансформират терапията "в предпазна фаза“.

Редовността на лечението ще бъде значително намалена, но 77-годишният крал не се описва като в ремисия или "излекуван“.

Видеообръщението е записано преди две седмици в "Кларънс Хаус" и бе излъчено в шоуто Stand Up To Cancer по Channel 4 в петък вечерта като част от благотворителна инициатива на Cancer Research UK.

Кампанията насърчава повече хора да се подлагат на прегледи за рак и да използват националните програми за скрининг. Посланието на краля подчертава значението на ранното откриване на заболяването.

"От личен опит знам, че диагнозата рак може да бъде смазваща. Но също така знам, че ранното откриване е ключът, който може да промени хода на лечението и да даде безценен времеви ресурс на медицинските екипи", каза кралят.

Ранното откриване може да спаси живот, добави той: "Вашият живот или животът на някой, когото обичате, може да зависи от това."

Крал Чарлз също отбеляза колко е бил "трогнат от това, което мога да нарека "общност за грижа", която обгражда всеки пациент с рак - специалистите, медицинските сестри, изследователите и доброволците, които работят неуморно, за да спасяват и подобряват животи.“

До момента кралят не е говорил много публично за заболяването си.

Той изглежда не желае да бъде дефиниран от болестта и подхожда към живота си, като продължава с активен график, включително международни пътувания и прием на официални посещения, включително миналата седмица на германския президент.

Преди няколко дни кралят излъчи послание на оптимизъм и сезонна "надежда“, когато присъства на атмосферен, осветен с восъчни свещи молебен в Уестминстърското абатство.

 [gallery]16837[/gallery]

Шоуто Stand Up To Cancer, водено от знаменитости като Давина Маккол, Адам Хилс и Клеър Болдинг, призовава хората да не се страхуват да се подлагат на прегледи за рак.

Особено внимание се обръща на около деветте милиона души във Великобритания, които според Cancer Research UK не са се възползвали от скрининговите програми на NHS, като им се предлага онлайн инструмент, който да провери дали са допустими за тестове за рак на гърдата, дебелото черво и шийката на матката. Крал Чарлз каза, че го "тревожи дълбоко“, че това представлява девет милиона пропуснати възможности за ранно откриване на рак. Той призова хората да използват онлайн инструмента за скрининг.

"Статистиката говори с категорична яснота. Да вземем само един пример: когато ракът на дебелото черво се открие в най-ранен стадий, около девет от десет души оцеляват поне пет години. При късно откриване това число пада на един от десет", каза той.

Според кралски източници, споменаването на рак на дебелото черво не е свързано с неговото състояние, а ракът на простатата вече е изключен.

С цел да се демонстрира стойността на ранната диагностика, шоуто Stand Up To Cancer се излъчи на живо от клиники по онкология в болниците Addenbrooke’s и Royal Papworth в Кеймбридж.

"Искам да премахна страха от скрининга за рак и да покажа на всички, че не сте сами в това", каза МакКол, 58 г., която наскоро обяви, че се възстановява след операция за рак на гърдата. В момента във Великобритания има три скринингови програми на NHS:

  • за рак на дебелото черво,
  • гърдата и
  • шийката на матката, достъпни за определени възрастови групи.

Бавно се въвежда и нова скринингова програма за рак на белия дроб за хора с висок риск от заболяването, насочена към лица на възраст 55–74 години, които пушат или са пушили.

Мъжете могат да се информират за проверки за рак на простатата, но няма национална програма за това.

Проектът Stand Up To Cancer, който от 2012 г. е събрал 113 милиона паунда, финансира 73 клинични изследвания с участието на 13 000 пациенти с рак.

Мишел Мичъл, изпълнителен директор на Cancer Research UK, заяви, че публичните личности, говорещи открито за рак, могат да насърчат другите да се прегледат.

"Ранното откриване на рак може да направи реална разлика и предоставя най-добрия шанс за успешно лечение", каза тя.

Дълго време нямаше официална информация за здравословното състояние на краля, но през май, в кратък разговор с човек от тълпата, той каза: "Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна на това пътуване с рака“, съобщава Sky News.

Кралят разкри през февруари 2024 г., че е диагностициран с рак и започва лечение. Той отложи всички публични изяви, но продължи задълженията си като държавен глава зад стените на двореца, провеждайки аудиенции и заседания на Тайния съвет.

През април миналата година Чарлз се върна към публични ангажименти и посети Центъра за онкологично лечение Macmillan към University College Hospital в Лондон заедно с кралицата. Там той сподели "шока" от диагнозата си пред друга пациентка с рак, Лесли Уудбридж, като ѝ каза: "Винаги е малко шок, нали, когато ти го кажат?“.

Източници съобщиха миналия декември, че лечението му ще продължи и през 2025 г. и че напредъкът е "в положителна посока“.

Тази година той направи няколко пътувания в чужбина, включително до Полша и Италия. 

Кралят получава лечението си като амбулаторен пациент от началото на февруари миналата година, като се смята, че посещава Лондонската клиника за седмични процедури.

В началото на годината увеличи работния си график след положителния напредък в лечението, въпреки кратък престой в болница през март заради временни странични ефекти. Няколко месеца по-късно, при посещение в Брадфорд, той бе попитан от цветарката Сафина Хан за здравето му и отговори с вдигнат палец: "Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна на това пътуване с рака.“

Източник: BBC, Sky News    
Крал Чарлз Рак Видеопослание Ранна диагностика Скринингови програми Път към възстановяване Stand Up To Cancer Лечение на рак Обществени ангажименти Информираност за рака
