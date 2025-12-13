13 декември: Клането в Нанкин – 6 седмици ужас

Н а 13 декември 1937 г. японската императорска армия превзема Нанкин, тогава столица на Китай, по време на Втората китайско-японска война. Това събитие остава едно от най-мрачните в историята на войната и човечеството като цяло. След падането на града японските войници извършват масово избиване, изнасилвания и разрушения, които оставят трайна следа в колективната памет на Китай и света.

Конфликтът между Китай и Япония е част от по-широката Сино-японска война (1937–1945), която започва след продължителни напрежения между двете страни за територии и влияние в Източна Азия. В края на 1937 г. японските сили напредват по китайската територия и се насочват към стратегическата и политически значима столица Нанкин.

Клането в Нанкин

След като градът пада на 13 декември, японските войници започват поредица от масови убийства и различни форми на насилие, които продължават около шест седмици. Според исторически изследвания, броят на жертвите достига до 300 000 души както цивилни граждани, така и пленени китайски войници.

По време на окупацията се случват масови екзекуции, изнасилвания и грабежи, а инфраструктурата на града е значително разрушена. Ужасът на тези събития оставя дълбоки рани върху населението и формира символ на войната и човешката жестокост.

Международна реакция

Новините за случилото се в Нанкин достигат до международната общност, като дипломати и чуждестранни журналисти, които са се намирали в града, документират зверствата. Много от тях свидетелстват за мащаба на насилието, като описват сцени на хаос, страх и смърт, които се случват на улиците на града.

Касапницата в Нанкин остава символ на военни престъпления и човешката жестокост. Събитието е широко изучавано в историята на Втората световна война и служи като напомняне за нуждата от международни закони и механизми за защита на цивилното население по време на военни конфликти.

Залавянето на Саддам Хюсеин

На този ден през 2003 г. иракският президент Саддам Хюсеин беше заловен от американските сили по време на войната в Ирак. Това събитие бележи ключов момент в конфликта, започнал през март същата година, когато САЩ и съюзниците им нахлуха в страната с цел свалянето на режима на Хюсеин.

След нахлуването на коалиционните войски, Саддам Хюсеин се укрива повече от седем месеца. Американските сили провеждат интензивни операции за издирване, като използват информация от местни информатори и разузнавателни служби. Накрая Хюсеин е намерен в малка яма близо до родния му град Тикрит, скрит под земята и жив, но без защита.

Последствия от залавянето

Залавянето на Хюсеин е символичен и стратегически удар за коалиционните сили, които вече контролират големи части от Ирак. За световните медии събитието става основна новина и се възприема като повратна точка във войната.

След ареста, Саддам е задържан от американските сили и подложен на съдебен процес, ръководен от иракското специално трибунално съдилище. През ноември 2006 г. той е признат за виновен по обвинения в престъпления срещу човечеството, включително убийства, преследвания и изтезания на цивилни и политически противници.

На 30 декември 2006 г. Саддам Хюсеин е екзекутиран чрез обесване. Събитието предизвиква международни реакции – от одобрение сред онези, които смятат, че е справедливо наказание за неговите действия, до критика от организации за правата на човека, които определят процеса като недостатъчно прозрачен и справедлив.

Родени:

1553 г. – роден е френският крал Анри IV

1797 г. – роден е немският поет Хайнрих Хайне

1929 г. – роден е канадският актьор Кристофър Плъмър („Птиците умират сами“, „Дванайсет маймуни“, „Вътрешен човек“, „Красив ум“, „Сириана“)

1957 г. – роден е американският актьор Стив Бушеми („Глутница кучета“, „Криминале“, „Десперадо“, „Армагедон“, „Островът“, „Бебе Бос“)

1967 г. – роден е американският актьор Фжейми Фокс („всяка една неделя“, „Съучастникът“, „Рей“, „Снайперисти“, „Кралството“, „Джанго без окови“, „Белият дом: Под заплаха“)

1989 г. – родена е американската певица Тейлър Суифт

