Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Д емократите от Комитета по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха допълнителни 19 фотографии от имота на покойния осъден сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн, пише BBC .

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, Бил Гейтс и бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор са сред заснетите в 19-те изображения.

🚨 BREAKING: Democrats on the House Oversight Committee have just released new photos from the Epstein Estate, including images of Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton, and Larry Summers. pic.twitter.com/26wWJFm0rC — MeidasTouch (@MeidasTouch) December 12, 2025

Доналд Тръмп е заснет в три от 19-те публикувани снимки, а на друга снимка се вижда илюстрация на Тръмп върху червени пакети с надпис "Trump Condom".

Снимките с Тръмп включват една, на която той е заобиколен от няколко жени, чиито лица са замазани, друга на която е заедно с Епстийн, докато разговарят с жена на събитие, и трета на която е до жена, чийто образ също е замазан.

Епстийн е бил свързан с много известни личности, и фактът, че някой се появява на снимки, свързани с опетнения финансист, не е доказателство за неправомерни действия от страна на заснетите лица.

NEW: US House Oversight Committee Democrats say they're received approx. 95,000 photos from Epstein estate



Committee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trump pic.twitter.com/G94mWSVc0J — Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) December 12, 2025

Тръмп е бил приятел с Епстийн години наред, но президентът твърди, че са се скарали около 2004 г., години преди първото арестуване на Епстийн. Президентът на САЩ постоянно отрича каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн.

Една от публикуваните снимки включва и бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както и Бил Гейтс.

Снимката изглежда е изрязана версия на изображение, направено от професионален фотограф.

Пълната версия показва и крал Чарлз (тогава принц на Уелс) в дясната част на снимката.

Според надписа снимката е направена по време на среща на върха на държавните и правителствени ръководители на Общността (Commonwealth Heads of Government Meeting) с фокус върху маларията в Лондон на 18 април 2018 г.

Vomit inducing: House Oversight Committee have released photos from Jeffrey Epstein’s estate Friday including a bowl of novelty condoms with a caricature of Trump’s face. Each condom bears Trump’s face with the text, "I’m HUUUUGE!” Did Epstein hand these out to men in sex ring?! pic.twitter.com/UW0sZBBXkO — (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) December 12, 2025

Тези изображения, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, не са файловете на Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ е наредило да бъдат публикувани до 19 декември.

В изявление представителят Робърт Гарсия заявява, че комисията разглежда "над 95 000 снимки", получени от имуществото на Епстийн, и добавя, че още материали ще бъдат публикувани за обществеността "в следващите дни".

Кой се появява на снимките, публикувани днес?

Ето списък на хората, които се появяват в 19-те снимки от имуществото на Джефри Епстийн, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Бившият президент на САЩ Бил Клинтън

Бившият съветник на Тръмп Стив Банън

Актьорът Уди Алън

Икономистът Лари Самърс

Адвокатът Алан Дършовиц

Британският предприемач Ричард Брансън

Андрю Маунтбатън-Уиндзор

Предприемачът Бил Гейтс

Епстийн не присъства на всички снимки, а фактът, че хората се появяват на тях, не предполага неправомерни действия.