Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Тръмп последователно отрича каквото и да е неправомерно поведение във връзка с Епстийн

12 декември 2025, 17:15
Д емократите от Комитета по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха допълнителни 19 фотографии от имота на покойния осъден сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн, пише BBC.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, Бил Гейтс и бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор са сред заснетите в 19-те изображения.

 

 

 

Доналд Тръмп е заснет в три от 19-те публикувани снимки, а на друга снимка се вижда илюстрация на Тръмп върху червени пакети с надпис "Trump Condom".

Снимките с Тръмп включват една, на която той е заобиколен от няколко жени, чиито лица са замазани, друга на която е заедно с Епстийн, докато разговарят с жена на събитие, и трета на която е до жена, чийто образ също е замазан.

Епстийн е бил свързан с много известни личности, и фактът, че някой се появява на снимки, свързани с опетнения финансист, не е доказателство за неправомерни действия от страна на заснетите лица.

Тръмп е бил приятел с Епстийн години наред, но президентът твърди, че са се скарали около 2004 г., години преди първото арестуване на Епстийн. Президентът на САЩ постоянно отрича каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн.

Една от публикуваните снимки включва и бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както и Бил Гейтс.

Снимката изглежда е изрязана версия на изображение, направено от професионален фотограф.

Пълната версия показва и крал Чарлз (тогава принц на Уелс) в дясната част на снимката.

Според надписа снимката е направена по време на среща на върха на държавните и правителствени ръководители на Общността (Commonwealth Heads of Government Meeting) с фокус върху маларията в Лондон на 18 април 2018 г.

 

 

 

 

Тези изображения, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, не са файловете на Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ е наредило да бъдат публикувани до 19 декември.

В изявление представителят Робърт Гарсия заявява, че комисията разглежда "над 95 000 снимки", получени от имуществото на Епстийн, и добавя, че още материали ще бъдат публикувани за обществеността "в следващите дни".

  1. Кой се появява на снимките, публикувани днес?

Ето списък на хората, които се появяват в 19-те снимки от имуществото на Джефри Епстийн, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите:

  • Президентът на САЩ Доналд Тръмп
  • Бившият президент на САЩ Бил Клинтън
  • Бившият съветник на Тръмп Стив Банън
  • Актьорът Уди Алън
  • Икономистът Лари Самърс
  • Адвокатът Алан Дършовиц
  • Британският предприемач Ричард Брансън
  • Андрю Маунтбатън-Уиндзор
  • Предприемачът Бил Гейтс

Епстийн не присъства на всички снимки, а фактът, че хората се появяват на тях, не предполага неправомерни действия.

Източник: BBC     
Джефри Епстийн сексуален престъпник Камара на представителите Комитет по надзор фотографии имот на Епстийн Бил Клинтън Хилари Клинтън дело Епстийн САЩ
Всичко от днес

