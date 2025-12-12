Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Д емократите от Комитета по надзор на Камарата на представителите на САЩ публикуваха допълнителни 19 фотографии от имота на покойния осъден сексуален престъпник и финансист Джефри Епстийн, пише BBC.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, Бил Гейтс и бившият принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор са сред заснетите в 19-те изображения.
🚨 BREAKING: Democrats on the House Oversight Committee have just released new photos from the Epstein Estate, including images of Donald Trump, Steve Bannon, Bill Gates, Bill Clinton, and Larry Summers. pic.twitter.com/26wWJFm0rC— MeidasTouch (@MeidasTouch) December 12, 2025
Доналд Тръмп е заснет в три от 19-те публикувани снимки, а на друга снимка се вижда илюстрация на Тръмп върху червени пакети с надпис "Trump Condom".
Снимките с Тръмп включват една, на която той е заобиколен от няколко жени, чиито лица са замазани, друга на която е заедно с Епстийн, докато разговарят с жена на събитие, и трета на която е до жена, чийто образ също е замазан.
Епстийн е бил свързан с много известни личности, и фактът, че някой се появява на снимки, свързани с опетнения финансист, не е доказателство за неправомерни действия от страна на заснетите лица.
NEW: US House Oversight Committee Democrats say they're received approx. 95,000 photos from Epstein estate— Scott MacFarlane (@MacFarlaneNews) December 12, 2025
Committee Dems have posted 19 of those images. Including three of Trump pic.twitter.com/G94mWSVc0J
Тръмп е бил приятел с Епстийн години наред, но президентът твърди, че са се скарали около 2004 г., години преди първото арестуване на Епстийн. Президентът на САЩ постоянно отрича каквото и да е нарушение във връзка с Епстийн.
Една от публикуваните снимки включва и бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както и Бил Гейтс.
Снимката изглежда е изрязана версия на изображение, направено от професионален фотограф.
Пълната версия показва и крал Чарлз (тогава принц на Уелс) в дясната част на снимката.
Според надписа снимката е направена по време на среща на върха на държавните и правителствени ръководители на Общността (Commonwealth Heads of Government Meeting) с фокус върху маларията в Лондон на 18 април 2018 г.
Vomit inducing: House Oversight Committee have released photos from Jeffrey Epstein’s estate Friday including a bowl of novelty condoms with a caricature of Trump’s face. Each condom bears Trump’s face with the text, "I’m HUUUUGE!” Did Epstein hand these out to men in sex ring?! pic.twitter.com/UW0sZBBXkO— (((DeanObeidallah))) (@DeanObeidallah) December 12, 2025
Тези изображения, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите, не са файловете на Епстийн, които Министерството на правосъдието на САЩ е наредило да бъдат публикувани до 19 декември.
В изявление представителят Робърт Гарсия заявява, че комисията разглежда "над 95 000 снимки", получени от имуществото на Епстийн, и добавя, че още материали ще бъдат публикувани за обществеността "в следващите дни".
- Кой се появява на снимките, публикувани днес?
Ето списък на хората, които се появяват в 19-те снимки от имуществото на Джефри Епстийн, публикувани от демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите:
- Президентът на САЩ Доналд Тръмп
- Бившият президент на САЩ Бил Клинтън
- Бившият съветник на Тръмп Стив Банън
- Актьорът Уди Алън
- Икономистът Лари Самърс
- Адвокатът Алан Дършовиц
- Британският предприемач Ричард Брансън
- Андрю Маунтбатън-Уиндзор
- Предприемачът Бил Гейтс
Епстийн не присъства на всички снимки, а фактът, че хората се появяват на тях, не предполага неправомерни действия.