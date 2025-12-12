Свят

Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“

12 декември 2025, 21:06
Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"
Източник: БТА

Д емократите в Камарата на представителите разпространиха 19 снимки от имуществото на Епстийн. Те са част от много по-голям масив от около 95 000 изображения, които в момента се преглеждат от Комисията по надзор.

Това не е дългоочакваното публикуване на т.нар. досие "Епстийн“, което Министерството на правосъдието трябва да разкрие до 19 декември.

Не всички от публикуваните днес снимки са нови: BBC  идентифицира три фотографии, които вече са били разпространявани от информационни агенции. Сред тях е изрязана снимка на Бил Гейтс с Андрю Маунтбатън-Уиндзор - кадърът показва двамата, застанали до крал Чарлз III, тогава принц на Уелс.

На снимките се виждат бившите американски президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, бившият съветник на Тръмп Стив Банън, актьорът и режисьор Уди Алън, американският икономист Лари Съмърс, адвокатът Алън Дершовиц, предприемачите Ричард Брансън и Бил Гейтс, както и Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Не всички фотографии показват тези личности в компанията на Епстийн.

Напомняме, че присъствието на снимките само по себе си не предполага извършване на неправомерни действия.

В отговор на публикуването, републиканците в Камарата разкритикуваха демократите, обвинявайки ги, че "подбират снимки и правят целенасочени заличавания, за да създадат фалшив разказ за президента Тръмп“.

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън повтори позицията на републиканците, заявявайки: "Отново демократите в Камарата подбират и публикуват селективно снимки с произволни заличавания, за да се опитат да създадат фалшив разказ.“

"Демократическата измама срещу президента Тръмп беше многократно разобличавана, а администрацията на Тръмп е направила повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите някога са правили — като многократно е настоявала за прозрачност, публикувала е хиляди страници документи и е призовавала за допълнителни разследвания на приятелите на Епстийн“, добави тя.

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“.

Вижте повече в нашата галерия:

Източник:  BBC    
Епстийн Снимки Камара на представителите Демократи Републиканци Доналд Тръмп Бил Гейтс Имущество на Епстийн Обвинения Комисия по надзор
Последвайте ни

По темата

Електрическа кола се запали на пл.

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

WSJ: Предсрочните избори могат да променят геополитическите перспективи на България

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

Скандалът

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 3 часа
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

ЕС замрази за неопределен срок руските активи

Свят Преди 12 минути

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Вашингтон евакуира десетки хиляди заради огромни наводнения

Свят Преди 1 час

Тази сутрин кални води започнаха да заливат домове, а призивите на властите местните жители да се евакуират станаха по-настоятелни

<p>Мелони получи награда, вдъхновена от Маргарет Тачър</p>

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Свят Преди 2 часа

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 3 часа

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Свят Преди 4 часа

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Свят Преди 4 часа

Той поздрави военнослужещите по повод Деня на Сухопътни войски

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Иран арестува нобелистката Наргес Мохамади отново

Свят Преди 4 часа

Нейни поддръжници от месеци предупреждават, че има риск Мохамади пак да бъде вкарана в затвора, след като през декември 2024 г. тя бе освободена

.

Как да се откажете от солените храни за 14 дни

Любопитно Преди 4 часа

Желанието за солени храни е просто вкусов навик, а не физиологична нужда

<p>Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна</p>

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

Зеленски заяви, че Украйна е "напълно съгласна с американската страна"

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Свят Преди 5 часа

Близо 250 години след смъртта ѝ изследователите все още се опитват да разгадаят причината за смъртта на писателката, чиито произведения продължават да вдъхновяват поколения

Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Свят Преди 5 часа

Двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия

Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

Свят Преди 5 часа

През 2022г. северната страна, която има дълга граница с Русия, поръча 64 американски изтребителя Ф-35

<p>Кой е новоизбраният председател на Българската петролна и газова асоциация</p>

Светослав Бенчев е преизбран за председател на Българската петролна и газова асоциация

България Преди 5 часа

Той е начело на асоциацията от декември 2023 г.

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

Любопитно Преди 5 часа

По време на локдауните глобалното корабоплаване беше силно ограничено и шумовото замърсяване в океана почти изчезна, а учените чуха нещо изненадващо

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

България Преди 5 часа

Пациентът е транспортиран до Клиниката по неврохирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив

Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид

Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид

Любопитно Преди 5 часа

Кристина Агилера впечатли с новата си фигура в Лос Анджелис и сподели, че след и загубата на 23 кг се е научила да приема себе си и тялото си, без да се влияе от чуждите мнения

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Вечер на надеждата: Крал Чарлз споделя своята история за рака тази вечер в лично видеопослание

Edna.bg

Селин Дион показва как изглежда един „нормален“ ден зад кулисите (СНИМКИ)

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев

Gong.bg

Голям успех за българското съдийство

Gong.bg

Какво ще се случи с Бюджет 2026 след оставката на правителството? (ОБЗОР)

Nova.bg

КНСБ: Даже и Хърватия беше по-добре, като влизаше в еврозоната

Nova.bg