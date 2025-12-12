Какво разкриват 19-те нови снимки, свързани с аферата "Епстийн"

Д емократите в Камарата на представителите разпространиха 19 снимки от имуществото на Епстийн. Те са част от много по-голям масив от около 95 000 изображения, които в момента се преглеждат от Комисията по надзор.

Това не е дългоочакваното публикуване на т.нар. досие "Епстийн“, което Министерството на правосъдието трябва да разкрие до 19 декември.

Не всички от публикуваните днес снимки са нови: BBC идентифицира три фотографии, които вече са били разпространявани от информационни агенции. Сред тях е изрязана снимка на Бил Гейтс с Андрю Маунтбатън-Уиндзор - кадърът показва двамата, застанали до крал Чарлз III, тогава принц на Уелс.

In this 1992 video, Donald Trump, Ghislaine Maxwell and

Jeffrey Epstein appear together at a party 🎉



Release The Epstein Files pic.twitter.com/LM4slAMGT6 — Sumit (@SumitHansd) December 12, 2025

На снимките се виждат бившите американски президенти Бил Клинтън и Доналд Тръмп, бившият съветник на Тръмп Стив Банън, актьорът и режисьор Уди Алън, американският икономист Лари Съмърс, адвокатът Алън Дершовиц, предприемачите Ричард Брансън и Бил Гейтс, както и Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Не всички фотографии показват тези личности в компанията на Епстийн.

Напомняме, че присъствието на снимките само по себе си не предполага извършване на неправомерни действия.

В отговор на публикуването, републиканците в Камарата разкритикуваха демократите, обвинявайки ги, че "подбират снимки и правят целенасочени заличавания, за да създадат фалшив разказ за президента Тръмп“.

Release those fucking Epstein files… pic.twitter.com/7X4aJXBzb2 — Mark 🍁 (@Markfry809) December 12, 2025

Говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън повтори позицията на републиканците, заявявайки: "Отново демократите в Камарата подбират и публикуват селективно снимки с произволни заличавания, за да се опитат да създадат фалшив разказ.“

"Демократическата измама срещу президента Тръмп беше многократно разобличавана, а администрацията на Тръмп е направила повече за жертвите на Епстийн, отколкото демократите някога са правили — като многократно е настоявала за прозрачност, публикувала е хиляди страници документи и е призовавала за допълнителни разследвания на приятелите на Епстийн“, добави тя.

Демократите заявиха, че още изображения ще бъдат публикувани "в идните дни и седмици“.

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025