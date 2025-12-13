Свят

Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър

13 декември 2025
Стив Уиткоф на среща със Зеленски и европейски лидери в Берлин
П ратеникът на САЩ Стив Уиткоф ще се срещнe през уикенда с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Берлин, съобщи АФП, като се позова на представител на Белия дом.

В срещата ще участва и зетят на президента Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, предаде Ройтерс, като се позова на американски служител.

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

В. „Уолстрийт Джърнъл“ първи съобщи за визитата.

Решението да бъде изпратен Уиткоф, който ръководи преговорите с Украйна и Русия относно американско мирно предложение, подчертава нарастващата спешност за Вашингтон да преодолее оставащите разногласия с Киев по условията на плана, посочи Ройтерс.

Белият дом: Доналд Тръмп ще изпрати свой представител в Европа за преговори за Украйна

Очаква се да присъстват още френският президент Еманюел Макрон, британският министър-председател Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц, посочи „Уолстрийт Джърнъл“.

В четвъртък Белият дом заяви, че Тръмп ще изпрати официален представител на срещата само ако прецени, че има шанс да бъде постигнат напредък в преговорите за мир.

