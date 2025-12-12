Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Е вропейската консервативна фондация и мозъчен тръст „Нова посока“, свързана с паневропейската политическа формация „Европейски консерватори и реформисти“ и основана през 2009 г. под патронажа на бившия британски премиер Маргарет Тачър, присъди годишната си награда за лидерски постижения на италианския премиер Джорджа Мелони, съобщават италианските издания „Оупън онлайн“ и „Тудей“.
На сайта на фондацията се припомня, че тя е „интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение, което насърчава върховенството на закона, традиционните ценности, свободния пазар и спазването на принципите за защита на националния суверенитет“.
Il mio intervento in occasione del “Margaret Thatcher Awards” pic.twitter.com/24HDX5C0wC— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 12, 2025
Доскоро Джорджа Мелони беше и лидер на „Европейските консерватори и реформисти“, но сега постът се заема от бившия полски премиер Матеуш Моравецки.
На церемонията по получаване на наградата Мелони благодари на всички членове на фондацията за честта, която са й оказали, като са й връчили отличие, посветено на една жена, която е оставила следа през 20-и век и е преминала през историята с куража, идеите си и преди всичко със свободата, с която е изразявала идеите си, без да се страхува, че върви срещу течението, когато е било важно да го направи за народа си и за страната си.
Honored to receive the Margaret Thatcher Award in Rome last night, together with my friend and great inspiration @GiorgiaMeloni. Thank you for your passionate and loyal support.— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) December 12, 2025
I dedicate the award to the brave Belarusian women who have become symbols of freedom and resilience. pic.twitter.com/D9roIkzbyx
Мелони добави, че смята, че не е заслужила такава чест, защото има още много работа за вършене, за да покаже, че е на нивото на Тачър.
„Винаги се опитваме да направим най-доброто, на което сме способни. Аз лично смятам, че съм войник и то че съм войн на една идея“, допълни Мелони.
“In a world that wants us to become empty vessels, only strong identities are not afraid of comparison. We’re on the good side of history”.⁰Tonight at the Margaret Thatcher Awards @GiorgiaMeloni celebrates the roots of the conservative tradition. pic.twitter.com/FU2POLH9sU— New Direction (@NDConservatism) December 11, 2025
