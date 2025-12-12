Свят

Джорджа Мелони получи награда за лидерство, вдъхновена от Маргарет Тачър

Тя е "интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение"

12 декември 2025, 19:15
Е вропейската консервативна фондация и мозъчен тръст „Нова посока“, свързана с паневропейската политическа формация „Европейски консерватори и реформисти“ и основана през 2009 г. под патронажа на бившия британски премиер Маргарет Тачър, присъди годишната си награда за лидерски постижения на италианския премиер Джорджа Мелони, съобщават италианските издания „Оупън онлайн“ и „Тудей“.

Вижте във видеото: Желязната лейди на италианската политика: Какво не знаем за Джорджа Мелони

На сайта на фондацията се припомня, че тя е „интелектуален дом на нарастващото в Европа консервативно движение, което насърчава върховенството на закона, традиционните ценности, свободния пазар и спазването на принципите за защита на националния суверенитет“.

Доскоро Джорджа Мелони беше и лидер на „Европейските консерватори и реформисти“, но сега постът се заема от бившия полски премиер Матеуш Моравецки.

На церемонията по получаване на наградата Мелони благодари на всички членове на фондацията за честта, която са й оказали,  като са й връчили отличие, посветено на една жена, която е оставила следа през 20-и век и е преминала през историята с куража, идеите си и преди всичко със свободата, с която е изразявала идеите си, без да се страхува, че върви срещу течението, когато е било важно да го направи за народа си и за страната си.

Мелони добави, че смята, че не е заслужила такава чест, защото има още много работа за вършене, за да покаже, че е на нивото на Тачър.

„Винаги се опитваме да направим най-доброто, на което сме способни. Аз лично смятам, че съм войник и то че съм войн на една идея“, допълни Мелони.

