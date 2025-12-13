България

Времето в събота: Мъгли и облаци в равнините, слънце в планините

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°

13 декември 2025, 07:00
Източник: iStock/Getty Images

В събота на много места в равнините и котловините ще се задържи облачно и мъгливо, като около и след обяд видимостта временно ще се подобрява, а облачността ще се разкъса. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад.

Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, по Черноморието до 6°, а максималните – между 6° и 11°, малко по-ниски в районите с трайна мъгла. В София минималната температура ще бъде около 0°, максималната – около 7°.

  • Черноморие: Временни облаци и умерен север-северозападен вятър

По Черноморието ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

  • Планини: Предимно слънчево и хладно

В планините ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, на 2000 метра – около 0°.

  • Неделя и понеделник

В неделя сутринта ще е предимно ясно и тихо, сравнително студено с минимални температури между минус 2° и 3°, в отделни котловини до минус 4°. В Дунавската равнина и на места в котловините ще има мъгла, но още преди обяд, с появата на до умерен запад-северозападен вятър, видимостта бързо ще се подобри. В по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево с максимални температури между 7° и 12°. В понеделник вятърът ще отслабне, сутринта ще бъде с температури около нулата, а дневните ще са малко по-ниски – между 5° и 10°. Ще има и слънчеви часове, но в равнинната част от страната отново ще се създадат условия за мъгли и инверсионна облачност.

Прогноза за времето Температури Мъгли Облачност Слънчево време Вятър Черноморие Планини
