Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

Г раждани се събраха пред Представителството на Европейската комисия в София на протест в защита правата на палестинците. Протестът се организира от нерегистрираната като организация студентската инициатива „Студенти за Палестина, България“ и е под надслов „НЕ на финансирането на геноцида в Газа!“. Протестиращите са разположени само в пешеходното пространство пред Дома на Европа и не възпрепятстват движението по ул. „Г. С. Раковски“.

Източник: БТА

От Столична община съобщиха, че провеждането на проявата е заявено в Общината като гражданска инициатива за солидарност с Палестина от 18:00 ч. до 21:00 ч.

В района на проявата има полицейско присъствие.