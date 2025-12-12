България

Студенти протестират в София в защита правата на палестинците

В района на проявата има полицейско присъствие

12 декември 2025, 21:26
Студенти протестират в София в защита правата на палестинците
Източник: БТА

Г раждани се събраха пред Представителството на Европейската комисия в София на протест в защита правата на палестинците. Протестът се организира от нерегистрираната като организация студентската инициатива „Студенти за Палестина, България“ и е под надслов „НЕ на финансирането на геноцида в Газа!“. Протестиращите са разположени само в пешеходното пространство пред Дома на Европа и не възпрепятстват движението по ул. „Г. С. Раковски“. 

Източник: БТА

От Столична община съобщиха, че провеждането на проявата е заявено в Общината като гражданска инициатива за солидарност с Палестина от 18:00 ч. до 21:00 ч. 

Източник: БТА

В района на проявата има полицейско присъствие. 

Източник: БТА, Анита Иванова    
протест София Палестина Газа студенти Европейска комисия геноцид солидарност гражданска инициатива полицейско присъствие
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

