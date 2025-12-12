17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо сексуално насилие, докато е работила в столовата на турския парламент, съобщи в. "Бир Гюн".
Момичето е отишло на лекар с болки в стомаха. Лекарят е диагностицирал бременността и е подал задължително уведомление, тъй като е била под 18 години, а бременността по-късно е била прекратена. Само преди два дни от прокуратурата съобщиха, че един служител от администрацията на парламента е бил задържан след разследване, свързано с жалба на студент-стажант. Главният прокурор на Анкара заяви, че заподозреният е бил задържан на 10 декември и е арестуван на следващия ден по обвинение в сексуален тормоз над дете. В изявлението на прокурора се казва, че показанията на жалбоподателката са взети в център за деца, използван в случаи на насилие.
TBMM’de "stajyer" adı altında çalıştırılıp sömürülen 17 yaşındaki bir kız çocuğu istismar sonucu hamile bırakıldı!— UMUT-SEN (@umutsendikasi1) December 12, 2025
Çocukları korumak ve işçileştirmemek için herhangi bir adım atmayan holdinglerin vekilleri yanı başında olan istismarı görmedikleri için iddialara göre şubat ayında… pic.twitter.com/MAQ3KdMApP
Турските власти не са потвърдили публично твърдението за бременност и то не е включено в обявеното от прокурора обвинение по делото, което досега е довело до един арест.
Административно разследване на турския парламент доведо до дисциплинарни мерки срещу петима служители на кухнята. В Турция много често ученици от професионални гимназии са назначени на стажове, като част от обучението на работното място, включително назначения в публични институции.
Огромен скандал в Турция – деца раждат деца
Твърденията, които са съсредоточени върху ученици, назначени да работят в ресторантите и кухните на парламента, предизвикаха осъждане в целия политически спектър на Турция.
Заместник-председателят на парламента Текин Бингьол каза пред „Джумхуриет“, че парламентът трябва да разкрие истината за всичко, което се е случило.