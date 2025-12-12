17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо сексуално насилие, докато е работила в столовата на турския парламент, съобщи в. "Бир Гюн".

Момичето е отишло на лекар с болки в стомаха. Лекарят е диагностицирал бременността и е подал задължително уведомление, тъй като е била под 18 години, а бременността по-късно е била прекратена. Само преди два дни от прокуратурата съобщиха, че един служител от администрацията на парламента е бил задържан след разследване, свързано с жалба на студент-стажант. Главният прокурор на Анкара заяви, че заподозреният е бил задържан на 10 декември и е арестуван на следващия ден по обвинение в сексуален тормоз над дете. В изявлението на прокурора се казва, че показанията на жалбоподателката са взети в център за деца, използван в случаи на насилие.

TBMM’de "stajyer" adı altında çalıştırılıp sömürülen 17 yaşındaki bir kız çocuğu istismar sonucu hamile bırakıldı!



Çocukları korumak ve işçileştirmemek için herhangi bir adım atmayan holdinglerin vekilleri yanı başında olan istismarı görmedikleri için iddialara göre şubat ayında… pic.twitter.com/MAQ3KdMApP — UMUT-SEN (@umutsendikasi1) December 12, 2025

Турските власти не са потвърдили публично твърдението за бременност и то не е включено в обявеното от прокурора обвинение по делото, което досега е довело до един арест.

Административно разследване на турския парламент доведо до дисциплинарни мерки срещу петима служители на кухнята. В Турция много често ученици от професионални гимназии са назначени на стажове, като част от обучението на работното място, включително назначения в публични институции.

Твърденията, които са съсредоточени върху ученици, назначени да работят в ресторантите и кухните на парламента, предизвикаха осъждане в целия политически спектър на Турция.

Заместник-председателят на парламента Текин Бингьол каза пред „Джумхуриет“, че парламентът трябва да разкрие истината за всичко, което се е случило.