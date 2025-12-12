Свят

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Твърденията, които са съсредоточени върху ученици, назначени да работят в кухните на парламента, предизвикаха осъждане в целия политически спектър

12 декември 2025, 18:13
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Източник: БГНЕС

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо сексуално насилие, докато е работила в столовата на турския парламент, съобщи в. "Бир Гюн".

Момичето е отишло на лекар с болки в стомаха. Лекарят е диагностицирал бременността и е подал задължително уведомление, тъй като е била под 18 години, а бременността по-късно е била прекратена.  Само преди два дни от прокуратурата съобщиха, че един служител от администрацията на парламента е бил задържан след разследване, свързано с жалба на студент-стажант.  Главният прокурор на Анкара заяви, че заподозреният е бил задържан на 10 декември и е арестуван на следващия ден по обвинение в сексуален тормоз над дете. В изявлението на прокурора се казва, че показанията на жалбоподателката са взети в център за деца, използван в случаи на насилие.

Турските власти не са потвърдили публично твърдението за бременност и то не е включено в обявеното от прокурора обвинение по делото, което досега е довело до един арест.

Административно разследване на турския парламент доведо до дисциплинарни мерки срещу петима служители на кухнята.  В Турция много често ученици от професионални гимназии са назначени на стажове, като част от обучението на работното място, включително назначения в публични институции.

Огромен скандал в Турция – деца раждат деца

Твърденията, които са съсредоточени върху ученици, назначени да работят в ресторантите и кухните на парламента, предизвикаха осъждане в целия политически спектър на Турция.

Заместник-председателят на парламента Текин Бингьол каза пред „Джумхуриет“, че парламентът трябва да разкрие истината за всичко, което се е случило. 

Източник: БГНЕС    
17-годишна стажантка Сексуално насилие Турски парламент Аборт Бременност Скандал Задържане Детски тормоз Стажове Анкарска прокуратура
Последвайте ни

По темата

Електрическа кола се запали на пл.

Електрическа кола се запали на пл. "Александър Невски"

Скандалът

Скандалът "Епстийн": Публикуваха нови кадри от имота на финансиста

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Какво послание отправи Зеленски от Купянск

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

Милиардери с фамилия Peugeot се борят за власт в Stellantis

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент
Ексклузивно

17-годишна стажантка е абортирала след предполагаемо насилие в турския парламент

Преди 1 час
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Беларуският президент обещава диалог със САЩ за политическите "заложници"

Свят Преди 1 час

В замяна САЩ отмениха санкциите срещу беларуския държавен авиопревозвач

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Ердоган призова Путин за частично спиране на огъня в Украйна

Свят Преди 1 час

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност

<p>Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна</p>

Съветник на Путин: Москва може да не хареса новите предложения за мир в Украйна

Свят Преди 2 часа

Зеленски заяви, че Украйна е "напълно съгласна с американската страна"

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Как е починала Джейн Остин? Мистерията на последните дни на великата авторка

Свят Преди 2 часа

Близо 250 години след смъртта ѝ изследователите все още се опитват да разгадаят причината за смъртта на писателката, чиито произведения продължават да вдъхновяват поколения

Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Русия и Украйна с размяна на удари, има жертви

Свят Преди 2 часа

Двете страни все по-често поразяват цели далеч от фронтовата линия

Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

Финландия ще поръча от САЩ ракети "въздух-въздух"

Свят Преди 3 часа

През 2022г. северната страна, която има дълга граница с Русия, поръча 64 американски изтребителя Ф-35

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

COVID-19 2020 г.: Годината на тихия океан

Любопитно Преди 3 часа

По време на локдауните глобалното корабоплаване беше силно ограничено и шумовото замърсяване в океана почти изчезна, а учените чуха нещо изненадващо

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

България Преди 3 часа

Пациентът е транспортиран до Клиниката по неврохирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ – Пловдив

Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид

Кристина Агилера привлече погледите с новия си дързък външен вид

Любопитно Преди 3 часа

Кристина Агилера впечатли с новата си фигура в Лос Анджелис и сподели, че след и загубата на 23 кг се е научила да приема себе си и тялото си, без да се влияе от чуждите мнения

Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция

Задържаха 70 кг дрога, открита в газови бутилки на границата с Турция

България Преди 3 часа

Прокуратурата в Бургас поиска постоянно задържане за четирима обвиняеми

Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

Периодичното гладуване води до динамични промени в човешкия мозък

Любопитно Преди 3 часа

Този начин на хранене "променя оста човешки мозък-черва-микробиом“

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

"БСП-Обединена левица" настоява тази година да бъде приет Бюджет 2026

България Преди 3 часа

Част от нашите депутати бяха днес рамо до рамо с протестиращите синдикалисти, посочи той

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

Караджов изпрати писмо до ЕК за блокадите на границата с Гърция

Свят Преди 4 часа

В писмото се посочва, че стачните действия блокират ключови пунктове и основни транзитни коридори

Орбан: Замразяването на руските активи нанася "непоправими щети"

Орбан: Замразяването на руските активи нанася "непоправими щети"

Свят Преди 4 часа

Решението бе взето в четвъртък и представлява първа стъпка в процедура по член 122 от Договора за функционирането на ЕС

Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника

Украйна удари руски кораби, превозващи военна техника

Свят Преди 4 часа

Паралелно с това украинската армия съобщи, че си е върнала контрола над две селища в района на Купянск

<p>&quot;Донбас е руски&quot;: Кремъл не отстъпва от твърдата си позиция</p>

Кремъл: Спирането на огъня в Украйна е възможно само ако украинските сили се изтеглят от Донбас

Свят Преди 4 часа

"Ако не чрез преговори, то с военни средства тази територия ще премине под пълния контрол на Русия"

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Селин Дион показва как изглежда един „нормален“ ден зад кулисите (СНИМКИ)

Edna.bg

Любима двойка от последния сезон на "Един за друг" очаква бебе (СНИМКИ)

Edna.bg

Изящество: Арда поведе със страхотен гол на Шиняшики

Gong.bg

Клинсман: Англия има вроден страх от печеленето на големи първенства

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕС въвежда такса за пратки под 150 евро от трети страни

Nova.bg