Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса

"Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516"

12 декември 2025, 19:35
Германия обвини Русия в кибератака и изборна намеса
Източник: IStock

Г ермания обвини Русия в извършване на кибератака срещу германската система за контрол на въздушния трафик и в организиране на кампания за дестабилизация по време на парламентарните избори, предадоха Франс прес и Асошиейтед прес, като уточняват, че руският посланик в Берлин е бил извикан във Външното министерство във връзка с тези обвинения.

"Руската разузнавателна служба ГРУ е отговорна за тази атака", която е била извършена през август 2024 г. Освен това "Русия е предприела операция с кодово название "Сторм 1516", за да повлияе и да дестабилизира" последните парламентарни избори в Германия, произведени през февруари тази година, добави говорител на Външното министерство на редовна пресконференция.

Засега няма реакция от руското посолство.

Преди това германски представители обвиниха Русия в хибридни атаки, целящи да дестабилизират Европа, припомня АП.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Германия Русия Кибератака Контрол на въздушния трафик Парламентарни избори Дестабилизация ГРУ Руски посланик Хибридни атаки Операция Сторм 1516
